Federación Española asegura que el Clásico se jugará “por la tarde-noche”

Valencia, 8 nov (EFE).- El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, tachó de “disparate” la posibilidad de que el Clásico del 18 de diciembre entre el Barcelona y el Real Madrid se dispute en horario diurno y aseguró que ese partido “se va a jugar cuando se tiene que jugar, por la tarde-noche”.

Luis Rubiales valoró como un “disparate” y como una “ocurrencia” que el encuentro entre el Barcelona y el Real Madrid pueda disputarse a las 13:00 (-1 GMT) y consideró que el Clásico “no” se disputará en ese horario.

“Primero, porque no se puede y tendremos que hablar de ello. Segundo, porque no creo que LaLiga, que ha publicado un ‘tender’ (concurso) con unos horarios, incumpla sus propios horarios. Sería demencial que no respete ni sus propias normativas”, dijo minutos antes del comienzo de la gala ‘Soc Valenta’, que este viernes organizó la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana en la Plaza de Toros de Valencia.

“El Clásico se va a jugar cuando se tiene que jugar, por la tarde-noche”, remarcó Rubiales.

El presidente de la RFEF señaló asimismo que la jornada de Copa del Rey de esa semana “tiene tres días para desarrollarse”, el “martes, miércoles y jueves”. “El Clásico se jugará un miércoles y hay muchos horarios disponibles para que los equipos puedan jugar”, sentenció. EFE