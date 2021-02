Federación peruana aclara que contagios en fútbol peruano sólo son el 0,6 %

Lima, 12 feb (EFE).- El índice de contagio por la covid-19 en el fútbol peruano es del 0,6 %, declaró este viernes el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, para rechazar la suspensión de actividades deportivas impuesta por el gobierno y que considera que se basan en información errónea.

'Está comprobado que el fútbol y la mayoría de deportes no son focos de contagios. Insisto es producto de una desinformación', declaró Oblitas en entrevista con RPP Noticias al expresar su desazón por la suspensión de los entrenamientos de la selección peruana y otros deportes de alta competencia.

El directivo añadió que 'el índice de contagio es de 0.6% (en el fútbol peruano). De ser los pioneros, nos hemos convertido en los parias de Sudamérica'.

GOBIERNO PONE CERROJO

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, justificó el confinamiento, al igual que la población en 32 provincias del país, en que 'la mayoría de deportes que nos han planteado tienen riesgo alto de contagio'.

'Lo que queremos evitar ahora es el contacto físico y la aglomeración', añadió Bermúdez, tras anunciar esta semana la ampliación de la cuarentena hasta el 28 de febrero por el alto nivel de contagios en la segunda ola de la pandemia.

Oblitas acudirá este viernes a una reunión con Bermúdez y el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, para explicarle los protocolos que la selección cumple, dado que necesita retomar los entrenamientos en vista a las siguientes fechas de las eliminatorias sudamericanas.

'Creo que en la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros) nos van a entender y podremos volver a los entrenamientos, espero que prime la razón', añadió.

GARECA REGRESÓ A ARGENTINA

Precisamente, el director técnico de la selección, el argentino Ricardo Gareca, regresó a su país cuando se decretó la cuarentena a fines de enero, pues las medidas de inmovilización se extendieron a todos los deportes competitivos, a pesar de que la selección tiene partidos frente a Bolivia y Venezuela en marzo próximo.

'Entendemos perfectamente lo que estamos pasando, pero no podemos retroceder. No podemos ser el segundo país en Sudamérica en ser ejemplo con todos los trabajos activos en el fútbol, a ser ahora el último en donde no podemos entrenar', manifestó Oblitas.

Tras conocerse la suspensión de entrenamientos, la Agremiación de Futbolistas Profesionales envió una carta al presidente peruano, Francisco Sagasti, para expresar su preocupación por las declaraciones de Bermúdez.

600 PARTIDOS SIN CONTAGIOS

'Durante el 2020 tuvimos más de 600 encuentros deportivos sin ninguna consecuencia de brotes del COVID, ni algún otro hecho que lamentar en temas de salud', indicó la Agremiación, que reúne a futbolistas de la selección y de las ligas 1 y 2 profesionales.

'Los deportes federados individuales y grupales de alta competencia no son de alto riesgo de contagio como equivocadamente ha sido comunicado por la titular de su Consejo de Ministros', añadió y precisó que se aplicaron los protocolos de seguridad aprobados por el ministerio de Salud.

'Nos indigna observar que los deportistas federados, profesionales y de alta competencia no puedan trasladarse a sus centros de entrenamiento para realizar sus labores respectivas', agregó la carta que solicita además se reconsidere la autorización para el deporte. EFE