Federación rusa acalla los rumores sobre una posible dimisión de Karpin

Moscú, 16 nov (EFE).- La Unión de Fútbol de Rusia (UFR) intentó hoy acallar los rumores sobre la posible dimisión del seleccionador ruso, Valeri Karpin, tras la derrota ante Croacia (1-0), que condenó a los rusos a la repesca mundialista.

La UFR insistió en que el acuerdo alcanzado con Karpin y su equipo contempla la 'prolongación automática' del contrato en caso de que el equipo quede en segundo lugar del Grupo H.

Karpin, que sufrió en Split su primera derrota desde que asumiera el cargo en agosto, se mostró muy decepcionado, no tanto con la derrota, que consideró justa, sino con el rendimiento de sus jugadores en ataque.

'¿Qué puedo hacer en cuatro meses, incluso en un año? O en dos. No lo sé. Ahora no estoy seguro de que pueda preparar psicológicamente al equipo para los partidos de la repesca, a juzgar por lo visto ayer. Por eso, digo que estoy pensando', dijo en una entrevista tras su vuelta a Rusia.

Karpin, que sustituyó a Stanislav Cherchésov, con el que la selección alcanzó los cuartos de final en el Mundial de Rusia y fue apeada en la primera fase en la Eurocopa, dijo que dentro de una semana anunciará la decisión que ha tomado.

'Digamos que tengo un contrato, pero si no quiero (seguir). ¿Tengo la seguridad de que seré el seleccionador en la repesca? No lo sé. Me lo estoy pensando ¿Me van a retener por la fuerza? Me decepcionó el juego y no el resultado. En la repesca habrá aún más presión. ¿Puede esta selección jugar bajo una presión aún mayor?', comentó,.

Al asumir el puesto, Karpin, que en los últimos años entrenó al Rostov, prometió un fútbol valiente, pero el juego de Rusia ha sido bajo su mando aún peor que con Cherchésov, aunque hasta el encuentro con los croatas no conocía la derrota y sólo recibió un gol en contra en la fase de clasificación.

De no será por un gol en propia puerta del central Fiódor Kudriashov, los rusos se habrían calificado como primeros de grupo para Catar.

Con todo, periodistas, aficionados y la prensa han sido unánimes al criticar al pobre fútbol mostrado por el equipo.

Algunos incluso echaron de menos al delantero Artiom Dzyuba, goleador histórico de la selección rusa que no ha jugado los últimos partidos debido a la mala relación con Karpin desde los tiempos en que ambos coincidieron en el Spartak Moscú.EFE

