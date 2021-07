Federer: 'Djokovic parece el gran favorito aquí'

Londres, 3 jul (EFE).- El suizo Roger Federer afirmó este sábado que el serbio Novak Djokovic parece el gran favorito para levantar el título en Wimbledon, con los dos ya clasificados para los octavos de final del torneo.

El suizo fue preguntado sobre si su continuidad en el circuito está ligada a los récords que persiguen Novak Djokovic y Rafael Nadal. 'No juego porque él o Rafa lo estén haciendo bien. Es muy impresionante ver lo que está haciendo Djokovic. Parece el gran favorito aquí, esté en la ronda que esté. Va a ser difícil ganarle. Lo lleva haciendo muy bien toda la temporada, título en Australia, fantástico lo que logró en Roland Garros', dijo Federer en rueda de prensa.

Sobre la hierba, Federer, que se resbaló este sábado, apuntó que no cree que esté diferente este año. 'Ya me he caído en el pasado. No siento ninguna diferencia, creo que está igual que siempre', añadió. EFE