Federer: 'Ha sido un largo y duro camino, estoy entusiasmado'

Redacción deportes, 5 mar (EFE).- El tenista suizo Roger Federer afirmó este viernes, antes de disputar el torneo de Doha (Catar), donde reaparecerá en el circuito ATP tras más de un año ausente por una lesión en la rodilla derecha, que está 'entusiasmado' después de un 'largo y duro camino'.

El jugador helvético publicó un vídeo en el aeropuerto a través de sus redes sociales y mostró su ilusión por regresar a las pistas.

'Un año desde mi último evento. Estoy entusiasmado. Creo que también es el momento de dar las gracias a todos los que han hecho esto posible', dijo.

'Ha sido un largo y duro camino. Sé que todavía no he llegado a la línea de meta pero estoy bien. He entrenado bien, me siento realmente animado', agregó Federer.

La última vez que Federer compitió fue el 30 de enero en las semifinales del Abierto de Australia de 2020, cuando se enfrentó a Novak Djokovic. Pocos días después, jugó un duelo de exhibición contra Rafael Nadal en favor de su fundación en Ciudad del Cabo (Sudáfrica). EFE