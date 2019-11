Federer: 'Mi juego no ha sido lo suficientemente bueno'

Londres, 10 nov (EFE).- El suizo Roger Federer dijo este domingo tras perder en dos sets ante Dominic Thiem que su juego no fue 'lo suficientemente bueno' y que, aunque tuvo sus oportunidades, el austríaco compitió mejor.

El helvético cayó por un doble 7-5 en una hora y 40 minutos ante Thiem y se complica su presencia en las semifinales de las Finales ATP.

'Creo que jugó muy bien. Mi comienzo de partido no ayudó, luego me recuperé bien y se igualó durante mucho tiempo. Tuve mis oportunidades y me metí en problemas en el servicio. Sacó muy bien como tenía que hacer. Mi juego no ha sido lo suficientemente bueno', afirmó.

Federer aseguró que el público no es injusto por apoyarle más a él que a sus rivales en los partidos y señaló que ojalá les hubiera dado algo que celebrar.

De cara al enfrentamiento con Matteo Berrettini, en el que se jugará sus opciones de pasar a semifinales, Federer afirmó que tiene que recuperarse y estar seguro de que juega mejor que este domingo.

Después del encuentro de Berrettini y en caso de seguir en el torneo, Federer tendrá que verse las caras con Novak Djokovic, quien este domingo pudo con el italiano. EFE