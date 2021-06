Feliciano: 'Nunca he jugado con la sensación de estar despidiéndome'

Londres, 29 jun (EFE).- El español Feliciano López, que cayó en primera ronda de Wimbledon, aseguró que seguir en el top 100 es un 'regalo' para él y que quiere seguir disfrutando de los torneos.

'Creo que jugué bien en varios momentos', dijo Feliciano en rueda de prensa. 'Pero uno o dos errores en esta superficie te cuestan el partido'.

El toledano, que ha caído hasta el puesto 89 del ránking, afirmó que seguir en el top 100 'es un regalo'.

'Quiero seguir disfrutando de los torneos, del tenis, porque esto algo que no hubiera soñado nunca. Si mi ránking cae al 150 será complicado, porque no me veo jugando previas y Challengers con 40 años'.

'No me planteo más allá de cada año. Si puedo acabar el año y seguir disfrutando de los Grand Slams pues lo haré', añadió.

'En los últimos seis años o así siempre que llego a un Grand Slam pienso que puede ser el último, pero solo el tiempo lo dirá. Durante el partido no he pensado en eso, porque nunca he sentido la retirada tan cerca. Nunca he jugado un torneo con la sensación de estar despidiéndome'. EFE