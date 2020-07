Felipe González sobre el atentado a la AMIA: 'Hay que mantener la memoria'

Buenos Aires, 17 jul (EFE).- El expresidente del Gobierno español Felipe González (1982-1996) afirmó que, ante atentados como el que sufrió la mutua judía AMIA de Buenos Aires hace justo 26 años, que dejó 85 muertos y sigue impune, 'hay que mantener la memoria', porque 'el dolor aumenta y no puede ser alimentado con el olvido'.

En un mensaje en vídeo que se difundió en el acto en recuerdo de las víctimas del ataque, el peor que ha sufrido Argentina, el político socialista, que en ese tiempo aún encabezaba el Ejecutivo español, señaló que 'aquel momento terrible' le 'conmocionó'.

'TRAER AL CORAZON'

En opinión de González, 'conmemorar es traer al corazón de nuevo a las familias de las víctimas mortales, a los heridos y a toda la comunidad judía conmocionada por aquel terrible, terrible suceso del 18 de julio del 94'.

'Cuentan con toda mi solidaridad, con todo mi afecto. He vivido momentos terribles de atentados terroristas, y en algún caso con el dolor de no saber, al cabo de tantos años, qué había realmente detrás, qué pasó', agregó.

'Por tanto, no es un hecho que no ocurra, ocurre a veces, pero el dolor aumenta y no puede ser alimentado con el olvido. Hay que mantener la memoria, hay que mantener la solidaridad, hay que mantener el apoyo a esa comunidad golpeada por el terror. Conmigo siempre contarán', concluyó.

POR PRIMERA VEZ, UNA CONMEMORACION VIRTUAL

El mensaje del expresidente del Gobierno fue emitido en el acto anual -esta vez virtual, para respetar la cuarentena por la pandemia del coronavirus- en conmemoración del 26 aniversario del ataque, que se transmitió a partir de las 9.53, la misma hora en que una bomba destrozó por completo la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en el barrio de Once de Buenos Aires.

El acto, con el lema 'Que la Justicia no se lave las manos. Este año el acto es virtual pero el reclamo es tan real como siempre', se realizó esta vez un día antes de la fecha exacta del aniversario para cumplir con el Shabat, día sagrado de descanso para el judaísmo.

Además de González, participaron el presidente de AMIA, Ariel Eichbaum; sobrevivientes y familiares de las víctimas fatales.

MAS DE UN CUARTO DE SIGLO DE IMPUNIDAD

El atentado en la AMIA, dedicada a promover el bienestar social de la comunidad judía en el país, la más numerosa de Latinoamérica, dejó 85 fallecidos y unos 300 heridos, entre ellos no solo miembros de la colectividad hebrea, sino también personas que trabajaban cerca de la mutua o paseaban por la calle.

Las tareas de rescate de los sobrevivientes y de los cuerpos atrapados entre los escombros duraron varios días y la sede de la institución desapareció por completo.

Poco después, el juez y los fiscales del caso establecieron que el ataque fue cometido con una camioneta 'Trafic' y establecieron como responsables a la República Islámica de Irán y al partido libanés Hizbulá, con apoyo de una 'conexión local'.

Sin embargo, el caso ha estado desde el origen lleno de irregularidades: en 2001 comenzó un juicio que concluyó en 2004 con la declaración de nulidad de toda la investigación y la absolución de los policías argentinos imputados, a quienes se había acusado de integrar esa 'conexión local'.

En 2006, la Justicia declaró prófugos a nueve ciudadanos iraníes, entre ellos el expresidente Hashemi Rafsanjani -fallecido en enero de 2017-, a quienes acusa de complicidad en el atentado.

Pero ese país nunca colaboró para extraditarlos.

LA MUERTE DEL FISCAL NISMAN

El 18 de enero de 2015, el fiscal especial encargado del caso AMIA, Alberto Nisman, apareció muerto con un tiro en la cabeza -en circunstancias que aún se investigan- solo cuatro días después acusar a la entonces presidenta, Cristina Fernández (2007-2015), de haber intentado encubrir a los imputados a través de un acuerdo con Irán firmado en 2013.

La actual vicepresidenta, que está procesada por ese presunto encubrimiento, insiste en que ese acuerdo solo buscaba instaurar una investigación conjunta bilateral del ataque.

También el expresidente Carlos Menem (1989-1999) llegó a estar acusado de encubrimiento de la primera investigación, pero fue absuelto en febrero de 2019.

En la actualidad se realiza un juicio contra el abogado y comerciante de automóviles argentino Carlos Telleldín, investigado por el acondicionamiento y entrega de la camioneta Trafic presuntamente utilizada para la voladura del edificio de la mutua, que se produjo solo dos años después de que otra explosión arrasara la Embajada de Israel de Buenos Aires, que dejó otros 29 muertos y también sigue impune. EFE