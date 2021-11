Felipe: 'Hacía tiempo que no marcaba, es una explosión por ayudar al equipo'

Madrid, 20 nov (EFE).- Felipe Monteiro, defensa del Atlético de Madrid y autor del gol de la victoria contra Osasuna en el estadio Wanda Metropolitano, recordó que 'hacía tiempo que no marcaba' un tanto, algo que era 'más común' en sus equipos anteriores, remarcó que fue una 'explosión no sólo por el gol, sino por ayudar al equipo' y consideró que su expulsión en la Liga de Campeones contra el Liverpool 'no fue una jugada tan fuerte como para recibir' dos partidos de sanción.

'Hacía tiempo que no marcaba un gol. Es un explosión. El equipo lo necesitaba mucho. Lo entrenamos mucho esta semana y ahí está el resultado. Sabíamos que estábamos un poco debilitados en el balón parado y ahora tenemos que empezar a ser un poco más fuertes ahí, empezando por hoy', declaró el brasileño en rueda de prensa tras el duelo de la decimocuarta jornada de LaLiga Santander.

'Es verdad que en mis equipos anteriores era un poco más común hacer goles a balón parado. Mi primer año aquí hice dos tantos, que no es normal porque siempre hacía por lo menos cuatro por año; me quedé el segundo año sin hacer gol y ahora a trabajar para marcar más. Lo que tengo que tener en la cabeza es primero defender, hacer lo que sé hacer bien y después cuando esté ahí el balón parado puedo marcar goles', continuó.

También habló de su expulsión con roja directa en el partido de la Liga de Campeones contra el Liverpool en Anfield que ha supuesto una sanción de dos encuentros en la máxima competición europea: 'Fue un poco duro. No es para recibir dos partidos, porque no fue una jugada tan fuerte. Creo que cuando miras la tele despacito parece una jugada un poco más fuerte. Después de recibir la tarjeta roja miré a Mané y me hizo un gesto de que no fue para tanto, perdón. La decisión del árbitro fue un poco dura'. EFE

