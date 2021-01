Felipe: 'No se apaga nada; nos queda Liga y Champions'

Redacción deportes, 6 ene (EFE).- El defensa Felipe Augusto, del Atlético de Madrid, señaló, tras caer eliminado de la Copa del Rey ante el Cornellá, de Segunda División B, que la derrota no 'apaga nada' de lo que están haciendo en el curso, en el que van como líderes en la Liga y están clasificados para los octavos de final de la Liga de campeones.

'Es complicado porque no nos ha entrado el gol y cuando te hacen un gol es más jodido. Hemos intentado ganar y hemos tenido ocasiones en la primera parte. En la segunda seguimos peleando', dijo el central brasileño a Cuatro.

'No se puede decir fracaso. Claro que nosotros queremos pasar, pero no se apaga nada de lo que estamos haciendo este año. Estamos muy bien en la Liga, tenemos la champions. Hay que pensar en estas competiciones. No estamos contentos porque todos queremos ganar. Hoy es más jodido porque hemos perdido un partido y teníamos que pasar. Pedimos disculpas a la afición, pero no se apaga nada. Tenemos Liga y Champions por delante'. EFE.