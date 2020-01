Felipe Reyes: 'Honraste el deporte y fue un orgullo enfrentarme a tí'

Madrid, 26 ene (EFE).- Felipe Reyes, jugador del Real Madrid, lamentó este domingo el fallecimiento, en un accidente de helicóptero, del exjugador de la NBA Kobe Bryant , del que dijo que enfrentarse a él 'fue un orgullo' ya que, en su opinión, honró el deporte y seguirá siendo un mito.

'Imposible de creer! Honraste el deporte que amamos. Fue un orgullo poder enfrentarme a ti. Allá donde estés, seguirás siendo un mito', escribió en su cuenta oficial de Twitter el pívot internacional cordobés, que se enfrentó a Kobe Bryant con la selección española de baloncesto.

Su compañero en el Real Madrid Sergio Llull escribió en la mima red social: 'No me lo puedo creer. Rest in peace legend (descansa en paz leyenda)' junto a una foto en la que el base balear aparece defendiendo a Kobe Bryant en un partido España-Estados Unidos.

El exbaloncestista estadounidense falleció este domingo a los 41 años en un accidente de helicóptero en el área de Calabasas, cerca de Los Ángeles (California). Bryant viajaba con al menos otras cuatro personas en su helicóptero privado cuando éste se precipitó contra el suelo y se vio envuelto en llamas. Entre las víctimas también está su hija Gianna, de 13 años. EFE