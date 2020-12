Felipe: Sabemos lo fuerte que es el Madrid, pero estamos muy bien preparados

Madrid, 11 dic (EFE).- El brasileño Felipe Monteiro, defensa del Atlético de Madrid, admitió este viernes la potencia del Real Madrid, su rival este sábado en el derbi en el estadio Alfredo Di Stéfano, pero advirtió de que su equipo está 'muy bien preparado' para esa cita y remarcó la 'confianza' del conjunto rojiblanco.

'Estamos jugando muy buenos partidos y eso le está dando al grupo mucha confianza. Creo que tenemos que seguir con lo que estamos haciendo, porque es maravilloso que el grupo alcance las metas. Sabemos lo fuerte que es el Real Madrid, pero estamos muy bien preparados', valoró en declaraciones a los medios del club.

'El equipo va ganando experiencia cuando va jugando tiempo junto. Cada uno tiene su función y sabe lo importante que es. Hay que estar concentrados todo el tiempo, porque eso decide un partido', explicó Felipe, que dio valor 'a todo el equipo' en no haber recibido gol en ocho de las diez jornadas. 'La defensa empieza por el ataque', dijo.

También destacó la importancia de la plantilla por encima de ser o no titular. 'Hay partidos en los que no tienes ocasiones, que son difíciles y en los que no llegas arriba, pero entra un jugador que tiene una oportunidad y puede cambiar el partido. Somos conscientes de eso, el grupo está entendiéndolo, haciéndolo bien y respetando a los compañeros que están entrando', declaró. EFE