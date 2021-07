Fernanda Russo, la tiradora de 21 años que disputará sus segundos Olímpicos

Sebastián Meresman

Buenos Aires, 22 jul (EFE).- En 2016, con solo 16 años, la tiradora Fernanda Russo fue la deportista argentina más joven en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Terminó en el vigésimo puesto en la modalidad rifle de aire a 10 metros.

Cinco años después, Russo dijo a Efe que llega más 'firme' a sus segundos Juegos, una competición que imagina 'diferente' por la pandemia del nuevo coronavirus.

'Van a ser unos Juegos diferentes a lo que venimos acostumbrados', declaró Russo, que participará en la primera competición de medalla de los Juegos, el sábado 24. Cincuenta y seis mujeres componen la lista de participantes en la primera ronda y solo ocho pasarán a la final.

Pregunta: ¿Qué expectativas tiene para estos Juegos Olímpicos y qué resultado la dejaría satisfecha?

Respuesta: Uno siempre va a buscar lo mejor en todas las competencias, no únicamente a unos Juegos Olímpicos. Pero yo creo que todo esto es parte de un proceso mucho más largo que no únicamente empieza ni termina con Tokio.

Todo el tema de la pandemia y la postergación nos hizo cambiar los planes pero las expectativas siguen intactas porque siento que es un crecimiento personal, no únicamente mi rendimiento dentro de la línea, siento que es un crecimiento mío como persona, como deportista, como mujer y que me cambia la vida. Voy a eso, a crecer.

P: ¿Cómo fue entrenar durante el aislamiento social preventivo y obligatorio?

R: Entrenar en el aislamiento estricto fue bastante complicado sobre todo porque mi disciplina que es rifle de aire a 10 metros está dada por las distancia. La característica de la disciplina es la distancia, si no tengo 10 metros para entrenar hay muchas cosas que cambian, muchos parámetros que son difíciles de acomodar y adaptar, pero siempre hay cosas para hacer dentro de casa, como los ejercicios de estabilidad.

P: ¿Cómo imagina que serán estos Juegos atravesados por la pandemia del coronavirus?

R: Yo creo que estos Juegos van a ser diferentes, van a ser diferentes a lo que venimos acostumbrados pero también van a ser diferentes a lo que nos imaginamos. Depende mucho del contexto que estemos viviendo, de la situación que esté atravesando el mundo en ese momento.

Yo creo que de todas formas van a ser una fiesta, cuidada, pero van a ser una fiesta para todos nosotros. Los Juegos Olímpicos y el movimiento olímpico son una de las pocas cosas que como humanos nos hacen encontrar un punto en común. En esta época de tanta diferencia y dificultad entre los humanos para entendernos es un momento para reflexionar y tomarlo como un punto de encuentro.

P: ¿Qué tipo de protocolos les imponen a ustedes los deportistas y a los que practican tiro?

R: Tenemos que tener los cuidados básicos de todo el mundo, el lavado de manos, el uso del tapabocas, la distancia social. Es lo mismo que hace todo el mundo, no hay mucha diferencia. Nosotros no lo sentimos tanto porque es un deporte individual. Inclusive en la modalidad de equipos se puede competir en distancia.

P: ¿Cómo vivió los Juegos Olímpicos de Río 2016 y qué balance hace ahora de ese vigésimo puesto?

R: Teniendo en cuenta que yo era una nena en los Juegos de Río de 2016 ahora mi visión de las cosas es mucho más completa. Por ahí en ese momento no entendía dónde estaba parada o entendía la responsabilidad que estaba teniendo. Yo sabía que quería tirar y tirar bien y representar a mi país de la mejor manera, ahora sigue siendo así pero con mucho más trabajo consciente y firme y pudiéndome apoyar en mi equipo y los profesionales que tengo que son excelentes, de oro.

P: En 2019 dijo en una entrevista que creía que podía llegar a estar en siete Juegos Olímpicos. ¿Es su meta?

R: Me encantaría porque significa que en todos los ciclos olímpicos estuve al hilo y presente dentro de las citas. Sí, me encantaría, pero me encantaría hoy, no sé si el día de mañana mis planes o mis prioridades van a cambiar, pero seguramente me encantaría.

P: ¿Por qué hace tiro deportivo? ¿Qué significa o representa este deporte en su vida?

R: Hoy en día el tiro deportivo representa una gran parte de mi vida, no el ciento por ciento porque tengo otros proyectos y ocupaciones, la facultad es una de ellas. En sí empezó como un juego, como una actividad común que encontramos mi papá y yo para compartir, para estar juntos y para aprender.

Papá me inculcó esto, la pasión por esto. Y la idea del trabajo en equipo en esta disciplina tan individual. A él y a mamá les debo el haberme dado las alas para poder crecer y desarrollarme en esto con soltura. EFE

