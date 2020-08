Fernandes: 'Estoy feliz porque Gudelj pueda jugar'

Redacción deportes, 15 ago (EFE).- Bruno Fernandes, centrocampista portugués del Manchester United, afirmó este sábado estar feliz por que su rival en las semifinales de la Liga Europa Nemanja Gudelj, que ha superado el coronavirus y con quien coincidió en el Sporting luso, pueda disputar el choque ante su equipo.

'Hablé con él estos días, me comentó que tenía el virus y espero poder ganarle. Estoy feliz por él y porque pueda jugar. Nos cambiaremos las camisetas', afirmó en rueda de prensa.

Fernandes fue cuestionado por si le gusta que le comparen con el francés Eric Cantona y dijo que aunque le gusta escuchar 'ese tipo de nombres' porque fue un jugador 'increíble' para el United, aún tiene que 'hacerlo muchísimo mejor' para poder parecerse al ex jugador del cuadro inglés.

'No estoy satisfecho todavía. Vengo para ganar trofeos. Estaré contento si ganamos la Europa League. He jugado en diferentes ligas y me encuentro muy bien porque el cuerpo técnico y los compañeros me lo han puesto muy sencillo. Cuando un club paga por ti 55 millones de libras, tienes confianza.', señaló.

Además, indico que goza de toda la 'confianza' de sus compañeros e informó de que su entrenador, el noruego Ole Gunnar Solskjaer, habla 'constantemente' con él y que le da 'confianza'.

'Me dice que haga las mismas cosas que en el Sporting y que siga mejorando. Cuando tienes ese apoyo es mucho más fácil'.

Asimismo, señaló que el choque ante el Sevilla es perfecto para que los grandes jugadores 'den un paso adelante' porque lo tienen que hacer en los grandes momentos. También recordó, después de perder la semifinal de la Copa de Inglaterra ante el Chelsea, que es 'muy doloroso' caer en esa ronda. EFE