Fernández asegura que fue complicado pero que 'la primera línea está bien'

Madrid, 22 ago (EFE).- El español Raúl Fernández (KTM), segundo en la clasificación de entrenamientos para el Gran Premio de Estiria de Moto3 aseguró tras los mismos que la pista estaba algo complicada por el aceite vertido por la moto de Jaume Masiá pero que 'la primera línea esta muy bien'.

Fernández reconoció que pasó un momento complicado y en tono jocoso dijo 'casi me mato', para enseguida comentar que había sido una lástima. 'En el primer y segundo parcial como soy grande me cuesta más hacerlo y por eso tengo que buscar más rendimiento en el tercero y el cuarto, pero ahí había aceite y una vez se me ha cerrado la dirección y he tenido que cortar'.

'La verdad es que no pensé que pudiera estar aquí, tan arriba, pero al final la primera línea está muy bien para la carrera', recordó Raúl Fernández. EFE