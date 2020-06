Fernández augura que 'en no mucho tiempo más' la economía funcionará a pleno

Buenos Aires, 25 jun (EFE).- El presidente argentino, Alberto Fernández, inauguró este jueves una planta termoeléctrica del Grupo Pampa Energía en la provincia de Buenos Aires y reiteró su apoyo a las inversiones de capitales nacionales con la confianza de que 'en no mucho tiempo más la economía va a funcionar a pleno'.

El presidente confió que Argentina superará la recesión que atraviesa desde hace dos años y se profundizó por el impacto de la pandemia de coronavirus, con un derrumbe del 9,9 % del PIB este 2020 según el último pronóstico del Fondo Monetario Internacional (FMI).

'En no mucho tiempo más la economía va a funcionar a pleno y va a necesitar mucho de esta energía', aseguró Fernández, al elogiar el aporte de la nueva planta termoeléctrica.

La planta ubicada en la localidad bonaerense de Marcos Paz incorporó una nueva turbina de gas y el cierre del segundo ciclo combinado con una inversión de 350 millones de dólares, que permitirán generar 1.237 MW, el 7 % del consumo eléctrico anual de la Argentina, y abastecerá de energía a 2,5 millones de hogares.

El mandatario aseguró en su discurso vía videoconferencia que cuando ve estas inversiones siente 'una gran tranquilidad'.

'Siento que son muchos los que apuestan al país desarrollado en ciencia y tecnología y me parece que uno solo debe decir que está contento de ver a empresarios argentinos que apostaron a la Argentina, apostaron al desarrollo de la Argentina, que acompañan a la Argentina en este momento difícil', sostuvo.

CAMBIO EN LA MATRIZ ENERGÉTICA

Fernández destacó el cambio de la matriz de generación eléctrica de Argentina, que en 2003 era dominada en un 68 % por empresas extranjeras (68 %) y hoy muestra 'una clara preponderancia de capitales nacionales' (71 %).

'Es el camino correcto, y por mucho que me critiquen me hace muy feliz que lo hagan capitales argentinos. Cuando uno habla de la soberanía, quiere decir autoabastecerse y hacerse dueño de su futuro. Cuando uno ve que son capitales argentinos uno tiene la tranquilidad de no depender de otros', subrayó el mandatario.

En ese sentido, Fernández remarcó que Argentina se construye 'con el esfuerzo de todos' y el apoyo del Estado al capital privado.

'Por eso uno se irrita tanto cuando algunos hacen mal uso de esos créditos y dejan en el (estatal) Banco Nación deudas y quiebras en sus empresas', insistió al hacer referencia indirecta a su proyecto de intervención y expropiación de la endeudada agroexportadora Vicentín para evitar que sea comprada por empresas extranjeras.

Pampa Energía es, según información de la compañía, el mayor generador de energía independiente del país, con 4.939 Mw, que representa el 12 % de toda la generación nacional tras haber invertido 1.500 millones de dólares desde su creación en 2003.

La compañía de capitales nacionales opera tres hidroeléctricas, tres parques eólicos y nueve plantas térmicas. EFE