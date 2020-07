Fernández cree que mejorar oferta de canje puede ser 'estafar' a los bonistas

Buenos Aires, 21 jul (EFE).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo este martes que una propuesta de canje más favorable para los acreedores podría suponer una promesa imposible de cumplir, después de que tres grandes bonistas rechazaran ayer la oferta mejorada del Gobierno.

En un encuentro virtual organizado por Council of the Americas (COA), Fernández llamó a 'no estafar' a los acreedores 'prometiéndoles algo' que Argentina no puede cumplir, tras haber recibido una contrapropuesta por parte de los bonistas que dijeron que no a la última oferta gubernamental con la que se pretende reestructurar bonos por valor de 66.000 millones de dólares.

'NO PODEMOS MÁS QUE ESTO'

'Créanme también que esto es lo que podemos, no podemos más que esto. No es un capricho, es sensatez', afirmó Fernández, quien en la conferencia estuvo acompañado por el ministro de Economía, Martín Guzmán.

El mandatario enfatizó en que el país austral no puede obligarse a pagar lo que no puede y remarcó que las conversaciones se han llevado delante con 'absoluta buena fe', por lo que pidió ayuda a los implicados en la negociación a que Argentina salga de la 'postración' en la que se encuentra.

'Necesitamos salir de este problema y queremos hacerlo con seriedad', indicó.

Después de la última oferta del Ejecutivo, la alternativa para avanzar hacia un canje fue anunciada por el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Tenedores de Bonos de Canje, que, en conjunto, aseguran poseer cerca de un tercio de los títulos a reestructurar.

Según señalaron los comités de acreedores en un comunicado conjunto, su contrapropuesta, cuyos detalles no hicieron públicos, implica 'importantes concesiones económicas y legales' por parte de los inversores.

Ante ello, Fernández dijo en un primer momento en la TV Pública que la nueva contraoferta demandaría a Argentina 'más esfuerzo' del que ya ha aceptado hacer en la oferta lanzada a inicios de este mes y cuyo plazo de adhesión vence el 4 de agosto.

Durante su comparecencia en el evento telemático de la COA, el jefe de Estado argentino reivindicó que su parte ya ha hecho 'un esfuerzo enorme para tratar de encontrar una solución'.

'Seguimos discutiendo el tema de la deuda aún cuando la pandemia nos sigue pegando porque queremos resolverlo', añadió, en relación a la actual coyuntura producida por la COVID-19.

VE UNA 'OPORTUNIDAD' EN RELACIÓN CON UNIÓN EUROPEA

Fernández se refirió asimismo en el encuentro virtual a la relación entre Suramérica y la Unión Europea (UE), con la que los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) alcanzaron el año pasado un tratado de libre comercio, antes de que el actual presidente argentino accediera al cargo.

El peronista recalcó que Sudamérica debe estar 'más unida a la hora de enfrentar la globalización' y que la UE 'puede ser una gran oportunidad' para los países de la región si saben conseguir que 'las asimetrías no se vuelvan en contra' de Sudamérica. EFE