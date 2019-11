Fernández destaca ayuda que Pedro Sánchez pueda darle a Argentina

Buenos Aires, 17 nov (EFE).- El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, destacó este domingo la importancia que para él tiene el hecho de que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno español y la ayuda que éste pueda darle al país suramericano.

En declaraciones radiales, Fernández, que asumirá la Presidencia argentina el próximo 10 de diciembre, sostuvo que tiene 'puntos en común' y una 'mirada semejante' con los gobiernos de Pedro Sánchez, de España, y de Andrés Manuel López Obrador, de México.

'Para mí, que Pedro Sánchez sea el presidente de España es muy importante porque España siempre es la puerta de acceso de Argentina a Europa', dijo el mandatario electo a Radio 10, de Buenos Aires.

Fernández aseguró que Pedro Sánchez, 'más allá del cariño y el respeto' que siente por él, puede ser 'una gran ayuda' para Argentina, cuya economía está hundida en recesión desde 2018.

El presidente del Gobierno español recibió en Madrid a Fernández a inicios de septiembre pasado, luego del buen resultado obtenido por el peronista en las elecciones primarias de agosto y antes de su triunfo definitivo en los comicios presidenciales del 27 de octubre.

Por otra parte, Fernández, quien señaló que ya tiene decidido quién va a ser su canciller pero no quiso revelar su nombre, aseguró que no piensa 'encerrarse en el Mercosur' (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) a la hora de encarar la política internacional que tendrá su Gobierno.

Aseveró que para él son importante las relaciones con la Unión Europea y 'mantener un buen vínculo comercial' con Estados Unidos, como así también 'regenerar' los lazos comerciales con México.

Sostuvo que, 'para enfrentar el proceso de globalización', Latinoamérica debe tratar de unirse 'más allá de los Gobiernos porque es una cuestión de estrategia comercial y diplomática y no una cuestión política'.

'A mi no me importa quién gobierne en Chile, en Paraguay, en Brasil, en Uruguay... me preocupa que podamos trabajar juntos. Eso es lo que más nos conviene', dijo. EFE