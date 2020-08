Fernández dialoga con la titular del FMI con miras a negociación por deudas

Buenos Aires, 26 ago (EFE).- El presidente argentino, Alberto Fernández, mantuvo este miércoles una 'extensa charla' con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a quien expresó su voluntad de iniciar 'sin prisa y sin pausa' las conversaciones para refinanciar la deuda con el organismo multilateral.

'Esta mañana tuve una extensa charla con la directora ejecutiva del FMI y pudimos cambiar ideas sobre lo que le pasa al país, sobre lo que le pasa al mundo y sobre la necesidad de que, sin prisa y sin pausa, nos pongamos a trabajar con el FMI para también ordenar el desorden que heredamos del Gobierno anterior con el FMI', aseveró el mandatario por videoconferencia durante la inauguración de una nueva línea de lavadoras de la empresa argentina Newsan.

En este sentido, Fernández subrayó su intención de 'trabajar en un mundo de certezas' y que para hacerlo resulta necesario 'poner en orden las cuentas' que el país suramericano tiene con los organismos internacionales de crédito, fundamentalmente con el FMI.

'Vamos a empezar a trabajar hoy para empezar a poner (las cuentas) en orden. Mi conversación con Kristalina Georgieva me alienta mucho a pensar que vamos a poder hacerlo con una lógica común, que es la lógica de no postergar a la Argentina y de no hacer sufrir a los que ya mucho han sufrido', señaló.

La abultada deuda de Argentina con el FMI se generó por un acuerdo de auxilio financiero firmado en 2018 por el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) con el organismo.

El pacto, con duras metas fiscales, preveía préstamos totales por un récord de 56.300 millones de dólares, de los cuales llegaron a desembolsarse unos 44.000 millones, cifra que representa el 13,5 % de la deuda total de Argentina y coloca al FMI como el mayor acreedor externo del país.

El Gobierno de Alberto Fernández ya advirtió que Argentina no tiene capacidad para pagar al FMI en los plazos establecidos y adelantó que pedirá al Fondo refinanciar las obligaciones contraídas, pero sin solicitar el otorgamiento de nuevos fondos cuyo destino sea distinto al de cancelar las deudas con el organismo.

El Ejecutivo del país suramericano ha destacado en varias ocasiones la buena relación existente con el Fondo desde la llegada de Kristalina Georgieva a la conducción del organismo.

Durante su intervención de este miércoles, Fernández también aludió al proceso de reestructuración de bonos de ley extranjera por 66.238 millones de dólares en manos de acreedores privados.

El plazo de adhesión a la oferta de canje cierra el próximo viernes y el Gobierno cuenta con el respaldo de los tres mayores comités de acreedores, con los que negoció por meses mejores a la propuesta de reestructuración.

'Saber que hemos podido recuperar un acuerdo con nuestros acreedores y saber que ese acuerdo no va a postergar ninguna de estas inversiones, solo va a hacer que muchos empresarios que lo necesitan puedan acceder más fácilmente al crédito para seguir invirtiendo. Haber despejado esa duda es un gran paso', indicó Fernández.

Respecto al rol de los empresarios para la recuperación de la economía argentina, en recesión desde abril de 2018, el mandatario enfatizó la necesidad de que 'confíen en el país' y de que su Gobierno quiere otorgarles 'mejores condiciones para que inviertan', al tiempo que desde el Ejecutivo promueven 'un sistema de justicia social que en la Argentina se ha perdido'.

'Nadie vive en paz pensando que cuatro de cada diez argentinos está debajo de la línea de pobreza. Nadie vive en paz sabiendo los millones de argentinos que existen y que dependen del auxilio del Estado tan solo para poder seguir viviendo. Lo que nosotros necesitamos es darle pujanza a esa Argentina, y los empresarios tienen mucho que ver con eso', concluyó el presidente argentino. EFE