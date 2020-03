Fernández espera un 'déjà vu perfecto' en reestructuración de deuda argentina

Buenos Aires, 4 mar (EFE).- El presidente argentino, Alberto Fernández, afirmó este miércoles que espera un 'déjà vu perfecto' en la resolución del proceso de reestructuración de la deuda emitida bajo legislación extranjera que su país se apresta a realizar.

En un almuerzo con empresarios, el mandatario argentino recordó que durante el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), cuando se desempeñó como jefe de Gabinete, tuvo que enfrentar un proceso de estas características.

'No entiendo por qué triste designio del destino cada vez que me toca llegar al Gobierno estamos en default (cese de pagos). Me pasó en 2003, me pasa lo mismo ahora. Y, la verdad, todo para mí es como un déjà vu. Vuelvo a vivir las mismas cosas, leo las mismas cosas en los diarios, hago las mismas cosas que hicimos entonces y que nos permitieron salir', dijo.

EL 'BUEN CAMINO' PARA RESOLVER EL PROBLEMA

En medio de una severa crisis, Argentina entró en cese de pagos a finales de 2001, por deudas por 102.000 millones de dólares y que recién logró reestructurar en 2005, cuando logró una adhesión del 76,15 % para una oferta de canje de bono en mora que implicaba una quita nominal del 65,4 %.

El canje fue reabierto en 2010, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2077-2015), y Argentina logró así elevar el nivel de adhesión al 92,4 %.

'Como espero que sea un déjà vu perfecto, espero que, como pasó aquella vez, salgamos de la deuda, cumplamos nuestros compromisos, pongamos en marcha la Argentina, recuperemos el empleo y la Argentina vuelva a vivir dignamente', afirmó Fernández.

En el almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, el presidente reiteró que Argentina está 'en el buen camino' para 'resolver el tema de la deuda seriamente'.

Según el cronograma previsto, el Gobierno argentino debería presentar la semana próxima una oferta a los acreedores de bonos emitidos bajo legislación extranjera y, en paralelo, mantiene abierto el diálogo con el Fondo Monetario Internacional, con el que tienen deudas por 44.000 millones de dólares.

Sobre la inminente oferta no han trascendido detalles, pero se especula con que podría implicar aplazar por entre tres y cuatro años los vencimientos de deuda.

'No estoy buscando pasar mi mandato. Estoy buscando que Argentina nunca más sufra con el dilema de no poder pagar la deuda', afirmó Fernández.

'Cuando decimos que la deuda debe ser sostenibles quiere decir que solo voy a firmar algo que podamos cumplir. Para firmar ilusiones ya hubo otros. Yo no voy a hacer eso. Vamos a firmar acuerdos que podamos cumplir', añadió.

COMPROMISO CONTRA LA INFLACIÓN

En otro tramo de su discurso, Fernández dijo que su país, hundido en recesión desde hace casi dos años, necesita 'industriales comprometidos con Argentina y no solo con los resultados de sus empresas'.

Reclamó asimismo que el sector industrial de la alimentación haga una 'revisión' porque, con los frenos impuestos por el Ejecutivo al alza de los costes productivos, 'no es posible que los precios sigan subiendo'.

Según datos oficiales, Argentina registró en 2019 una inflación del 53,8 %, que trepó al 56,8 % para los alimentos, mientras que en enero el índice general de precios aumentó un 2,3 % y los valores de los alimentos se incrementaron un 4,7 %.

'Eso tiene que parar porque no tiene lógica que los precios sigan subiendo. Vamos a hacer inflexibles con este tema', advirtió Fernández.

También demandó que se produzca más para reactivar el mercado. EFE