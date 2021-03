Fernández reivindica la vacunación anticovid y cuestiona la gestión de Macri

Buenos Aires, 5 mar (EFE).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, reivindicó este viernes la campaña oficial de vacunación contra la covid-19 en su país, donde ya fueron inoculadas un millón de personas, y reiteró sus críticas a la gestión del Gobierno de Macri (2015-2019) en materia sanitaria.

'Hemos podido pasar el millón de vacunados y tenemos que vacunar a mucha más gente a mayor velocidad', dijo el jefe de Estado al visitar un hospital público en la localidad bonaerense de Ituzaingó donde funciona un centro de vacunación.

Señaló que tratar de acceder a vacunas contra la covid-19 ha sido una 'peripecia' porque 'el 10 % de los países concentra el 90 % de las vacunas que se producen'.

'Nosotros estamos entre los privilegiados de los que reciben vacunas, no al ritmo que hubiéramos querido, ni siquiera al ritmo que contratamos, pero las recibimos y seguimos avanzando', sostuvo.

El presidente se quejó de quienes objetaron en Argentina las vacunas, las tildaron de 'veneno' y lograron 'asustar a mucha gente'.

Explicó que él y otros integrantes del Gobierno se vacunaron en forma pública 'para terminar con la objetiva difamación que decía que no era confiable la vacuna'.

En alusión a sectores de la oposición, aseguró que hubo personas, a quienes no les importaba la salud pública, que 'solo le llenaron la cabeza a la gente para que no se vacunen y elegían la muerte antes que la vida'.

Fernández aseveró que, a finales de 2019, cuando asumió la Presidencia, su Gobierno recibió de la anterior gestión un sistema de salud pública 'derruido'.

'Nadie quiere más que yo la unidad de todos los argentinos y nadie quiere más que yo que la grieta se cierre, si es que existe, pero no me pidan que me haga cómplice de la crueldad que han hecho, porque callarme lo que han hecho con los hospitales, cómo han destruido la salud pública, no lo voy a hacer', afirmó.

Argentina, con una población de unos 45 millones de habitantes, comenzó su campaña de vacunación contra la covid-19 a finales de diciembre último y ya ha recibido 4.050.540 dosis de vacunas contra la covid-19 de diversos proveedores.

De acuerdo a datos oficiales, hasta el momento se han aplicado 1.357.596 dosis.

Un total de 1.030.504 personas recibió la primera dosis de la vacuna, mientras que 327.092 personas fueron inoculadas ya con la segunda dosis.

Desde que registró el primer caso de covid-19 el 3 de marzo de 2020, Argentina ha contabilizado 2.133.963 contagios, mientras que los decesos suman 52.644. EFE