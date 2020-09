Fernández satisfecho del resultado y con ganas de mejorar en carrera

Madrid, 19 sep (EFE).- El español Raúl Fernández (KTM) consiguió el mejor tiempo de entrenamientos para la carrera de Moto3 y por ese motivo se mostró satisfecho con el resultado pero con la clara intención de mejorar en carrera al no haber conseguido todavía ninguna victoria.

'La verdad es que por la mañana no me sentía muy bien y hasta que no he calentado no podía ir bien con la moto', reconoció Fernández, quien explicó que había probado 'algo que tampoco ayudaba y después de todo al final hemos salido en el cronometrado con las ideas claras pues habíamos hablado en el equipo que si no había rebufo que no pasaba nada ya que era mejor sin rebufo que con penalización'.

'La verdad es que me duele bastante la costilla, la tengo un poco fisurada y veremos que tal estoy mañana pero hemos trabajado bien y tenemos la mejor moto que podíamos tener durante estos dos fines de semana', reconoció Raúl Fernández. EFE