Fernández, tras su primer triunfo: 'es positivo tener una 2a. oportunidad'

Redacción deportes, 10 nov (EFE).- El español Raúl Fernández (KTM), que el pasado fin de semana logró su primera victoria en el mundial de motociclismo de Moto3, ha reconocido que eso es muy bueno y que 'es positivo tener una segunda oportunidad en el mismo circuito'.

'Este fin de semana tenemos la posibilidad de hacer grandes cosas, ya que tenemos más tiempo para encontrar una buena puesta a punto y entender aquellas cosas que no pudimos entender en la anterior carrera', explica Fernández.

'En el circuito Ricardo Tormo hemos encontrado ese punto de calma psicológica que necesitaba y ahora que hemos logrado nuestra primera victoria, es muy positivo tener una segunda oportunidad en el mismo circuito', incide el piloto de KTM, que dice afrontar 'con calma y sin presión' las últimas carreras.

'Quiero disfrutar de las cosas, como lo hice en los últimos cuatro grandes premios e intentaré luchar por la victoria y, si no, subir al podio ya que tanto el equipo como yo estamos en un estado mental y físico muy fuerte para este tramo final de la temporada', afirma Raúl Fernández en la nota de prensa de su equipo.

'Es un año de ensueño, en el que estoy disfrutando mucho con el equipo, si bien el problema que tuvimos a principios de año fue lidiar con la presión que me imponía a mí mismo, que no me permitía disfrutar plenamente con la moto', reconoce el piloto madrileño.

'Quería demostrar que era capaz de ganar carreras, y que todo lo que pasó en 2019 fue sólo un caso de mala suerte y cuando fui capaz de entender cómo hacer frente a esto, los resultados llegaron', afirmó Fernández. EFE