Fernando Alarza: 'Me hierve la sangre por volver a competir'

Adrian R. Huber

Madrid, 19 ago (EFE).- Fernando Alarza, bronce mundial de triatlón en 2016 y subcampeón de Europa dos años después, que será la principal figura en el campeonato de España sprint -la primera prueba importante del calendario nacional tras el confinamiento-, que se disputará el domingo en Pontevedra, declaró a EFE que le 'hierve la sangre por volver a competir'.

Alarza, nacido hace 29 años en Talavera de la Reina (Toledo), estaba de vacaciones, pero a última hora decidió competir en el campeonato de España sprint (la mitad de la distancia olímpica, es decir: 750 metros a nado, veinte kilómetros en bicicleta y cinco más de carrera a pie), en el que -con la ausencia del quíntuple campeón del mundo Javier Gómez Noya y del triple oro mundial Mario Mola- será la principal figura de entre los presentes en Pontevedra.

'El Europeo (de Tartu, en Estonia), que se suspendió hace un par de semanas, era la única prueba que, de momento, este año iba a dar un titulo, por así decirlo; a falta de que anuncien alguna prueba del Mundial', explicó, en conversación telefónica con Efe desde Talavera, Alarza, cuarto en el último Mundial, que se anotó el francés Vincent Luis por delante de Mola, de Gómez Noya y de él.

'Sí está anunciada, de momento, la prueba del Mundial de Hamburgo (Alemania), pero no dará puntos; ni para el ránking olímpico, ni para el ránking mundial. Y faltarán muchos triatletas, por las restricciones de los viajes; a pesar de que se hará en un sitio distinto, en un parque retirado, para volver a la competición a nivel mundial', indicó Alarza, olímpico hace cuatro en Rio 2016 (Brasil) y que en los Juegos de Tokio, pospuestos al año próximo debido a la pandemia del covid-19, apuntará alto.

'Yo, desde que suspendieron el Europeo, mentalmente me vine, 'entre comillas', un poco abajo; porque era la prueba que tenía marcada para competir a tope y luego irme de vacaciones', comentó a Efe el bravo triatleta talaverano, que repartió la mayor parte de sus entrenamientos entre Sierra Nevada (Granada) y Alicante.

'Tanto mi entrenador (Roberto Cejuela) como yo decidimos desconectar. Habíamos cumplido los objetivos de entrenamiento que nos habíamos propuesto este año, con miras a los Juegos Olímpicos', dijo.

'Y como ese trabajo estaba hecho, le pedí que si me podía desconectar unos días; y estar de vacaciones, con la familia', precisó Fernando, tercero en la Gran Final del último Mundial, disputada en Lausana (Suiza).

'Pero la competición la llevamos por las venas; y a pesar de estar de vacaciones el último día antes de que se acabara el plazo, me inscribí, porque tenía muchas ganas de competir, a pesar de haber estado casi dos semanas sin entrenar', manifestó a Efe Alarza.

'Pero bueno, he empezado a finales de la semana pasada a moverme un poquito. El trabajo se recuerda y me encuentro bien; así que vamos a Pontevedra, con lo que haya, sólo con el objetivo de disfrutar compitiendo de nuevo. Eso será lo fundamental', comentó el talaverano, que partirá hacia tierras gallegas el próximo viernes.

'El hecho de que se puedan hacer competiciones creo que va a ser la gran victoria del triatlón, especialmente la del triatlón español, en este caso. El volver a reunirnos casi todos los mejores en un campeonato de España y poder estar ahí, al margen de los resultados que haya, ésa va a ser, yo creo, la victoria del fin de semana', afirmó.

'En lo personal, no sé lo que me deparará la carrera; me encuentro bien, pero estuve de vacaciones. Lo que pasa es que me hierve la sangre por competir y volver a sentir la adrenalina de la competición', manifestó a Efe Alarza.

'Y ahí estaremos. Y si se puede hacer bien, o incluso ganar, mejor. Pero si no, salga el puesto que salga, yo lo voy a dar todo, como siempre', afirmó el campeón talaverano. EFE