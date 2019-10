Fernando Alonso confirma que participará en el Dakar 2020

Vila-Seca/Salou (Tarragona), 24 oct (EFE).- El piloto español Fernando Alonso, con el equipo Toyota Gazoo Racing, tomará la salida en la edición 2020 del rally Dakar, que se disputará por primera vez en Arabia Saudí, tal como se confirmó durante una rueda de prensa celebrada en el Centro de Convenciones de Port Aventura.

Fernando Alonso, dos veces campeón del mundo de Fórmula 1 y campeón del mundo de resistencia, lo hará compitiendo con el equipo Toyota Gazoo Racing y con el cinco veces ganador de la prueba en motos Marc Coma ejerciendo de copiloto.

'Es el reto más duro que he afrontado en mi carrera, aprendiendo todo desde cero. Pero creo que estoy en el equipo correcto, con los mejores compañeros. Puedo aprender mucho de ellos no solo como piloto sino como persona. Cuando tienes este grupo de gente al lado te hace mejor persona', explicó durante el acto.

'Hay muchas dificultades pero son normales. Creo que estamos en la mejor posición para ser optimistas con nuestras oportunidades en el Dakar. Quiero disfrutar de la aventura respetando la carrera y respetando las dificultades', añadió.

Asimismo se refirió a su equipo: 'Toyota Gazoo Racing tiene un programa muy atractivo para mi. He podido participar en algunas de las pruebas más icónicas del calendario, he ganado dos veces en Le Mans y también el campeonato del mundo de resistencia'.

'Ese sentimiento que he encontrado dentro de Toyota me ha abierto mi visión a otras oportunidades y una de ellas es esta. Creo que para mi es una forma de empujar los límites para mejor', agregó también ante los medios.

Asimismo analizó la figura de su copiloto, Marc Coma: 'Me preocupaba tener a alguien al lado hablando mientras conducía pero pronto te das cuenta de que necesitas ayuda, alguien que te diga dónde ir y dónde están los peligros. Especialmente para mi que no tengo experiencia. Alguien de la experiencia como la que tiene Marc... Creo que tengo al copiloto perfecto'.

Por su parte, Coma señaló: 'Pensé que era una buena oportunidad. He sido un gran fan de Fernando y Toyota es el equipo más fuerte para afrontar el Dakar. Era el mejor momento, no había duda. Tenemos muchas cosas que aprender pero estamos construyendo algo consistente y estoy orgulloso de ello. Me siento bien'.

Junto a ambos estuvieron también el resto de pilotos y copilotos del Toyota Gazoo Racing. Uno de ellos es Nasser Al-Attiyah, vigente ganador de la prueba, quien participará junto a Mathieu Baumel: 'Intentaré ganar el siguiente Dakar, en mi región. Tenemos un buen equipo, todo el mundo trabaja junto. Tengo mucha experiencia en este tipo de carreras y trataremos de hacerlo lo mejor posible y de ganar otra vez con Toyota'.

Otro de los favoritos es el sudafricano Giniel de Villiers: 'Tenemos un coche muy bueno, en Marruecos nos dio muy buenas sensaciones para el Dakar. Todo el equipo está trabajando muy duro para darnos lo que queremos. Nos quejamos mucho de muchas cosas pero es para intentar mejorar. Es un gran coche y podemos ir a un nuevo Dakar, en un nuevo país, con mucha confianza'.

Le acompañará en el coche el español Álex Haro. 'Para mi es un 'dream team'. Compartir equipo con españoles como Fernando Alonso o Marc Coma... Cuando acabemos las carreras, compartir algunas palabras en español con ellos estará bien', dijo.

En la misma línea se pronunció el holandés Bernhard Ten Brinke: 'Estoy muy contento y muy feliz de formar parte de este 'dream team'. Todo el mundo ha hecho un buen trabajo y esperamos conseguir un gran resultado'.

Además también estuvieron presentes Yumi Otsuka (vicepresidenta ejecutiva de Gazoo Racing) y el jefe de equipo Glyn Hall, quien expresó: 'Es un privilegio representar a Toyota y tener tanto talento. Es muy bueno tener a todos estos pilotos aquí. Es mi trabajo asegurarme de que todo el mundo tiene lo que necesita. Tenemos un gran sentimiento de equipo'. EFE