Fernando Morientes asegura que los mexicanos suelen rendir bien en España

México, 8 jun (EFE).- El delantero Fernando Morientes, anotador de 27 goles con la selección española, cinco de ellos en Mundiales, aseguró este lunes que los jugadores mexicanos suelen rendir bien en España y se debe esperar mucho del defensa César Montes si ficha con el Valencia de LaLiga.

'No conozco a César Montes, he visto la noticia (del interés del Valencia). Tratándose de un mexicano las expectativas son grandes porque habitualmente se desenvuelven bien y les resulta fácil el periodo de adaptación', señaló en una vídeo conferencia organizada por la oficina de LaLiga en México.

Morientes, de 44 años, explicó que las figuras de México cuando llegan a España hablan el mismo idioma y se encuentran con una cultura similar a la suya, por lo que tratándose de un jugador de calidad, todo resulta más fácil.

'El fútbol europeo es diferente al mexicano, la exigencia de un club como Valencia es de alto nivel. Hay que hacerlo bien para conectar con la grada porque es una grada exigente, pero tratándose de un mexicano siempre pienso bien', indicó.

Morientes recordó que la temporada del fútbol español se reanudará el jueves con el derbi entre el Sevilla y el Real Betis, en el que militan los mexicanos Diego Laínez y Andrés Guardado.

'Laínez un joven que está creciendo, que empezó con ganas y se vio con talento y calidad; Guardado ese jugador que conoce la liga que es casi español, se adaptó y ha dado un rendimiento acorde al jugador internacional que es', apuntó.

Morientes, una de los delanteros principales del Real Madrid entre 1997 y 2005, abundó sobre Laínez, quien mañana cumplirá 20 años, a quien ve con margen de crecimiento.

'Estamos expectantes de Laínez, joven con talento. No ha terminado de cuajar en planes del entrenador Rubí, pero ha demostrado que puede ser importante en el Betis y a un nivel superior', añadió.

Acerca de la eliminación del descenso en la liga de México, el goleador retirado mostró sorpresa y dijo no entender la causa.

'Estuve a febrero en México y me llamó la atención. No sé por qué lo han hecho. Me dijeron que iban a intentar una liga de filiales o algo parecido para fomentar trabajo de cantera. Lo veo extraño, pero me imagino que tendrán argumentos suficientes; en España sería ilógico', concluyó. EFE