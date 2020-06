Fernando Torres destaca la labor 'en silencio' del Mono Burgos en el Atlético

Madrid, 3 jun (EFE).- El exfutbolista del Atlético Fernando Torres destacó, en un mensaje en la red social Twitter, la labor 'desde el silencio' realizada por el argentino Germán 'Mono' Burgos, que este miércoles anunció que a final de temporada dejará de ser segundo técnico rojiblanco para ser primer entrenador en otro club.

'Siempre es difícil encajar todas las piezas para que algo funcione a la perfección, y más desde el silencio. Hoy anuncia su adiós Germán Burgos, una persona que nos ha dado más de lo que cualquiera pueda imaginar', señaló Torres tras conocer la decisión del segundo entrenador rojiblanco.

En un mensaje en el que incluyó una fotografía de Torres como futbolista del Atlético junto a Burgos, el exdelantero rojiblanco y campeón mundial con la selección española en Sudáfrica 2010 añadió un mensaje de apoyo: '¡Hasta el último instante siempre contigo Germán! Gracias por tanto'.

Precisamente Fernando Torres fue uno de los jugadores que destacó Burgos durante el vídeo en el que anunció su decisión, en el que dijo que uno de sus mayores orgullos ha sido haber dirigido a cinco jugadores campeones del mundo, como los españoles Torres y David Villa y los franceses Antoine Griezmann, Lucas Hernández y Thomas Lemar.

'Eso me lo llevo guardado en el corazón, porque no todos tienen la posibilidad de salir campeones y entrenar a campeones.En el Atlético de Madrid hubo siete campeones del mundo en toda su historia, nosotros entrenamos cinco, y también estuvieron el brasileño Vavá y el (portero argentino) 'Pato' Fillol. Ese es un orgullo personal que me llevo en el corazón', afirmó Burgos. EFE

