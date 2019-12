Fernando Vázquez cierra su regreso al Dépor hasta 2022

A Coruña (España), 29 dic (EFE).- El español Fernando Vázquez se ha comprometido este domingo con el Deportivo de La Coruña hasta junio de 2022 y ha cerrado así su regreso al club gallego, cinco años y medio después, con el objetivo de lograr la permanencia en LaLiga SmartBank.

El Deportivo, un histórico que llegó a ganar la Liga con jugadores como los brasileños Bebeto o Mauro Silva, atraviesa una de las mayores crisis de su historia, con una plantilla pensada para lograr el ascenso a Primera, que se ha visto obligada a luchar por no descender, tras lograr tan sólo 2 victorias y 9 empates en 21 encuentros.

Después de días de negociaciones sobre un acuerdo que estaba perfilado ya el pasado lunes y que avanzó Efe, el club coruñés y el entrenador de Castrofeito han firmado el contrato que les une por segunda vez y que ha sido anunciado en las redes sociales.

La intención del club era que el técnico hubiera cogido las riendas del equipo el sábado en la vuelta del equipo a los entrenamientos, pero no fue hasta el viernes cuando destituyó a Luis César, paso previo a cerrar el fichaje de Vázquez.

El nuevo entrenador estará al frente del equipo en la sesión de trabajo de este lunes y se sentará en el banquillo ante el Numancia el 5 de enero.

Es la segunda etapa de Fernando Vázquez como entrenador del Deportivo, al que dirigió en Primera División en los últimos meses de la temporada 2012/13, en la que estuvo a punto de lograr el milagro de salvar al equipo del descenso, pero en la última jornada cayó a Segunda.

La siguiente campaña, en la categoría de plata, el técnico coruñés logró el ascenso a Primera, pero el club cambió de presidente en plena temporada y con la llegada de Tino Fernández en sustitución de Augusto César Lendoiro, tras unas polémicas declaraciones Vázquez sobre el mercado de jugadores, Vázquez fue destituido antes de la pretemporada.

Desde entonces, el Deportivo ha ido dando tumbos en el banquillo, por el que pasaron Víctor Fernández, Víctor Sánchez del Amo, Gaizka Garitano, Pepe Mel, Cristóbal Parralo, Clarence Seedorf, Natxo González, José Luis Martí, Juan Antonio Albacete Anquela y Luis César en los últimos cinco años y medio.

Luis César reconoció el pasado viernes tras lograr su primera victoria con el Deportivo en Liga (en su undécimo partido) que no sabía si seguiría o no en el equipo, algo que no dependía de él.

Un día antes, el técnico, ya con el rumor de la destitución y la llegada de Vázquez, admitió que en el caso de se tuviera que ir, se alegraría de que él le sustituyera porque son 'amigos'.

Vázquez desembarca de nuevo en el Deportivo por deseo de Fernando Vidal, que en enero asumirá la presidencia pero que este viernes se hizo ya con el control del club tras la renuncia del anterior Consejo de Administración. EFE

1010152