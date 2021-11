Ferrán Torres: '¡Enhorabuena equipo!'

Madrid, 14 nov (EFE).- Ferrán Torres, delantero del Manchester City, uno de los grandes ausentes de esta convocatoria para los partidos ante Grecia y Suecia pero clave en los últimos tiempos de la selección española, envió sus felicitaciones al equipo de Luis Enrique Martínez por acceder al Mundial de Catar

'¡Enhorabuena, equipo¡ ¡Qatar noes espera! Here we go!', publicó en sus redes sociales el jugador del City, clave en los últimos buenos resultados de la selección nacional y en la fase de clasificación para el Mundial 2022.

También de inmediato, desde Japón, Andres Iniesta, autor del gol que le dio el título mundial a España en Sudáfrica 2010, celebró la clasificación: 'Vamos @SeFutbol'. EFE

