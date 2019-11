Ferrer destaca a Tsisitpas y Almagro apuesta por Thiem

Londres, 16 nov (EFE).- Los españoles David Ferrer y Nicolás Almagro fueron homenajeados este sábado por la ATP durante las Finales ATP que se disputan en Londres, y mientras que el alicantino destacó a EFE el gran juego del griego Stefanos Tsitsipas, el murciano apostó por el austríaco Dominic Thiem.

'Es bonito este tipo de eventos, y en este torneo de esta envergadura y sobre todo con los jugadores con los que he coincidido en mi carrera muchísimos años. Es importante para todos', dijo Ferrer en el O2, donde la ATP despidió también al dominicano Víctor Estrella Burgos, al chipriota Marcos Baghdatis, el bielorruso Max Mirnyi, el polaco Marcin Matkowski, los checos Radek Stepanek y Tomas Berdych y el ruso Mijail Youzhny.

'Los seis años que pude jugar aquí', dijo Ferrer al ser preguntado por sus recuerdos de este torneo. 'Hoy lo recordaba con Tomas Berdych, se echa de menos con cariño y con esa nostalgia de saber que ya no volverá a pasar', añadió.

Ferrer comentó que el relevo generacional está cada vez más cerca. 'Esta llegando, todavía no porque Rafa ha acabado como número uno, Novak como dos, y Federer creo que tres, pero cada vez se están acercando más, cogiendo esa madurez para que en poco tiempo haya ese relevo. Por ejemplo en un torneos como este va a ver en la final dos jugadores de la 'Next Gen'', dijo.

'De esta semana, seguro Tsitsipas, como a casi todos', señaló sobre su preferencia respecto a los ocho que han participado, 'porque ha sido el más regular y ha jugado a un nivel muy alto. Ayer jugó un partidazo con Rafa y hoy ha seguido manteniendo esa intensidad. Hasta el día de hoy ha sido el mejor en la fase de grupos y está en la final', comentó 'Ferru'.

Nicolás Almagro, director de la Academia de Tenis de La Manga Club, se decantó por Thiem si tuviera que elegir un ganador para este año. 'Para mi, si tuviera que apostar lo haría por Thiem. Ha jugado dos partidos muy sólidos. Ha ganado a los dos máximos favoritos en su cuadro. Aunque creo que estaba enfermo y se dejó llevar un poco el tercer día' señaló.

'Stefanos está haciendo un torneo brillante, probablemente es el más regular de todos. Hoy ha jugado a un nivel altísimo durante todo el partido. Va estar todo muy cerrado y es muy difícil pronosticar un vencedor claro', añadió Nico.

'Intento inculcar los valores que el tenis me inculcó a mi a mi hijo (Nico), y laboralmente aportando todo lo el tenis me ha dado a la Manga Club', señaló sobre su vida laboral, 'un proyecto ilusionante que tiene mimbres de crecer por donde han pasado jugadores de la calidad de Andy Murray, Kyle Edmund, Johanna Konta, Jamie Murray', dijo Almagro,

'He firmado unos años atrás un convenio importante con la ATP y espero poder estar mucho tiempo para llevar a cabo todo lo que se pueda generar. Ahora, además, nos han confirmado la eliminatoria contra Japón de Copa Federación y esperamos ponerlo donde se merece', añadió.

'Al final, se vienen momentos a la cabeza. Yo he estado tres años aquí, no pude debutar pero solo con el mero hecho de estar aquí quiere decir que has tenido una año brillante, extraordinario, que podía haber sido la guinda de un pastel', comentó sobre sus recuerdos de este torneo.

'Pero no pudo ser. Lo que conseguí era lo que mi cuerpo podía dar. Dí el cien por cien dentro de una pista, me dejé todo lo que tenía dentro y no me reprocho nada de mis 16 años de carrera', añadió Almagro que duda que el final de Federer esté cercano.

'Nunca llega, se lleva diciendo eso durante diez años. Los genios nunca mueren y perduran y creo que Roger va a ser eterno. Barrió a Novak de la pista y eso dice que aún le queda cuerda para rato. Hoy ha tenido 12 bolas de rotura y no ha podido convertir nada más que una solo, y ahí ha estado la clave. Si lo hubiera hecho estaría en la final de lo que es su segundo o primer torneo (Wimbledon)', finalizó.

El último en anunciar su retirada este año había sido el propio Berdych, que dijo adiós al tenis hace pocos días, después de un tiempo alejado de las pistas por problemas físicos, y que este sábado señaló sobre sus planes futuros: 'el mejor plan es que no tengo ningún plan'.

Tanto Ferrer como Almagro anunciaron su retirada este año. El alicantino, que llegó a ser número tres del mundo, compitió por última vez en el Masters 1.000 de Madrid, mientras que Almagro puso punto final a su carrera en abril en el Challenger de Murcia, su ciudad natal.

Estrella Burgos, tres veces campeón del ATP 250 de Quito (Ecuador), colgó la raqueta tras el Challenger de Santo Domingo en octubre. El dominicano, además de capturar tres títulos en su carrera, llegó a ser el número 43. EFE.

