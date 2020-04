Ferrer, Tiafoe, Bencic y Cirstea, nuevos participantes

Redacción Deportes, 19 abr (EFE).- El español David Ferrer, el estadounidense Frances Tiafoe, la suiza Belinda Bencic y la rumana Sorana Cirstea se han sumado a la nómina de participantes confirmados en el Mutua Madrid Open Virtual Pro, del 27 al 30 de abril.

David Ferrer, que el año pasado se retiró del tenis profesional precisamente en la Caja Mágica, llegó a ser número tres del mundo, consiguió 27 títulos ATP y se marchó con 734 victorias en su palmarés.

'Tengo muchas ganas de participar en el Mutua Madrid Open Virtual Pro', dijo el actual director del torneo Conde de Godó. 'He sido jugador de videojuegos en el pasado, así que espero que no se me haya olvidado. ¡Estoy entrenando ya para estar listo!'.

Belinda Bencic, número ocho de la clasificación y campeona de cuatro títulos WTA, señaló por su parte: 'Tengo muchas ganas de jugar. No importa si es en la pista o virtual en este caso, me encanta todo lo que tiene que ver con el tenis y competir, así que esta es una oportunidad emocionante de probar algo nuevo'.

Tiafoe, 81 del mundo, y Cirstea, 75 conforman esta nueva remesa de participantes. 'Estoy deseando participar', reconoció el americano 'Creo que los aficionados de todo el mundo disfrutarán viéndonos jugar desde casa mientras están en sus hogares. Sé que todos los jugadores están muy agradecidos a los organizadores y patrocinadores del torneo por darnos esta oportunidad'.

'Estoy muy contenta de volver a competir en el Mutua Madrid Open Virtual Pro', dijo Cirstea. 'Es un concepto emocionante y un estreno mundial en el tenis digital. Sé que la competición será feroz porque todas queremos demostrar lo mejor de nuestras 'habilidades'. Es una combinación genial mezclar el tenis virtual y la solidaridad durante estos tiempos difíciles. Será muy divertido. ¡Miradme jugar! Felicidades al Mutua Madrid Open'.

Hasta la fecha, hay 24 jugadores confirmados: Rafa Nadal, Andy Murray, Alexander Zverev, Gael Monfils, David Goffin, Fabio Fognini, Diego Schwartzman, Karen Khachanov, John Isner, Lucas Pouille, David Ferrer, Frances Tiafoe, en el cuadro masculino.

Elina Svitolina, Belinda Bencic, Kiki Bertens, Angelique Kerber, Madison Keys, Kristina Mladenovic, Carla Suárez, Victoria Azarenka, Johanna Konta, Fiona Ferro, Eugenie Bouchard y Sorana Cirstea, en el femenino. EFE.