Ferretti acepta que ausencia de Gignac afectó ofensiva de Tigres

Torreón (México), 17 ene (EFE).- El brasileño Ricardo Ferretti, entrenador de los Tigres UANL del fútbol mexicano, afirmó este domingo, luego de que su equipo perdió 2-0 ante Santos Laguna, que no contar con el francés André-Pierre Gignac mermó la contundencia en su equipo.

'La ausencia de todo buen jugador afecta al equipo, André es el jugador clave para nosotros en ofensiva y hoy por una lesión no pudo estar presente', reconoció el técnico al final del juego de la fecha dos del Clausura 2021.

André-Pierre Gignac no pudo estar en el juego ante Santos por una lesión en un músculo de la cadera. El francés fue el subcampeón de goleo en el Apertura 2020, en el que marcó 11 tantos y Ferretti compartió su preocupación por su bienestar.

'No sé si André va a estar ya para el próximo partido, pero en este momento me preocupa que se reponga y vuelva al nivel que nos tiene acostumbrados. Si él tiene que estar ausente el próximo partido no pasa nada; no podemos arriesgar a nadie', subrayó.

En el duelo de este sábado, Tigres dominó el primer tiempo, pero sin contundencia; incluso el paraguayo Carlos González, delantero felino, falló un penalti. En el segundo lapso Santos se hizo dueño del partido y marcó los dos tantos que le dieron la victoria.

Ricardo Ferretti aseveró que no tiene que hacer trabajo alguno para animar a Carlos González por el penalti fallado.

'Carlos es un jugador maduro, experimentado, así que no creo que tenga que levantarle el ánimo por fallar un penal. André ha llegado a fallar y Carlos ha cumplido en estos dos partidos y sé que va a mejorar'.

El timonel puntualizó sobre la mala puntería de sus dirigidos frente a la portería de Santos, que al final les costó el partido.

'Teníamos el partido controlado, estábamos más cerca del gol todo el primer tiempo, incluso antes de que nos anotaran. Tuvimos el penal, pero el fútbol es así, hay que meterla'.

Ricardo Ferretti aseguró que las críticas no son sólo para su ofensiva, porque en la última línea también tuvieron errores.

'Hoy nos faltó el gol, pero en la semana no me puedo dedicar sólo a trabajar en esa parte porque también tuvimos errores defensivos que nos costaron el partido. La única diferencia es que ellos fueron contundentes'.

Tigres sufrió su primera derrota del Clausura 2021. En la fecha uno venció en casa al León 2-0.

En la jornada tres del certamen, Tigres visitará al Atlas el próximo sábado.EFE