Ferretti acepta que los Tigres apenas empataron porque no fueron contundentes

Monterrey (México), 1 ago (EFE).- El brasileño Ricardo Ferretti, entrenador de los Tigres del fútbol mexicano, reconoció este sábado, luego que su equipo igualó 1-1 ante el Pachuca, que la falta de contundencia les costó la victoria.

'Si no eres efectivo estás en el filo de la navaja y expuesto a lo que le pasó; recibir un gol que nos cuesta la victoria. Tuvimos situaciones de superioridad numérica frente a su marco, así que no ganamos simplemente porque no fuimos efectivos', explicó.

Ferretti subrayó la necesidad de que su equipo no pierda la concentración para no padecer como esta noche que Pachuca les empató a cinco minutos del final.

'Tenemos que entender que el último minuto también tiene 60 segundos y no desconcentrarnos en ningún momento, porque el contrario se viene encima con todo y aprovecha cualquier desatención', puntualizó.

El timonel brasileño reconoció el planteamiento que el rival hizo en el primer tiempo en que el marcador se mantuvo sin goles.

'El primer tiempo fue parejo, Pachuca nos supo copar bien en su zona defensiva, no nos permitió hacer daño y nosotros tuvimos que modificar ese planteamiento'.

Ferretti explico que para la segunda parte, luego de irse al frente en el marcador, el error de su equipo fue no ser contundente.

'En el segundo logramos anotar y tuvimos opciones de ampliar el marcador. No lo logramos y esto hizo que Pachuca no perdiera la esperanza del empate. Naturalmente me deja mal sabor de boca la igualada después de todas las oportunidades que tuvimos', agregó.

Según Ferretti, a pesar de las fallas en el ataque, las oportunidades creadas por su equipo le dan tranquilidad.

'Me voy insatisfecho con el empate, pero tenemos que trabajar en afinar detalles, volver a los entrenamientos para trabajar y mejorar. De todas maneras reconozco que en el segundo tiempo generamos llegadas; el problema sería no generarlas', indicó.

La igualada le permite a Tigres llegar a cuatro unidades en el torneo, luego de que en la fecha uno los felinos vencieron 0-3 al Necaxa.

El viernes 6 de agosto, en la jornada tres del certamen, los Tigres visitarán a los Xolos de Tijuana y Pachuca visitará al Querétaro.EFE