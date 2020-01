Ferretti asevera que si tiene que cambiar jugadores para mejorar lo hará

México, 18 ene (EFE).- El brasileño Ricardo Ferretti, entrenador de los Tigres del fútbol mexicano, declaró este sábado tras la derrota de 1-0 ante el América en el torneo de Clausura que si tiene que cambiar jugadores para mejorar lo hará sin problema.

'Yo espero que cambie está situación, porque no tenemos gol, las que tenemos no las metemos y cometemos una equivocación y nos marcan gol, por eso si hay necesidad de cambiar jugadores no tengo ningún problema en hacerlo', señaló Ferretti en conferencia de prensa al final del partido.

Con el de esta noche, los Tigres acumularon 180 minutos sin anotar, aunque hay que destacar que no pudieron contar con su goleador, el francés André-Pierre Gignac, lesionado, ante lo cual Ferretti se mostró preocupado por la falta de contundencia.

'Me deja una muy mala impresión este partido, no es lo que yo esperaba, y me preocupa mucho la falta de gol, mucho', confesó el timonel de Tigres.

Los felinos empataron sin goles en la fecha uno ante el San Luis y ahora cayeron por la mínima diferencia ante el América.

En el partido de este sábado dominaron a las Águilas en la posesión de balón con un 58 por ciento por un 42 por ciento del América y tuvieron 12 remates a portería sin que ninguno de ellos terminará en la red.

Ferretti reconoció estos dos factores logrados por sus dirigidos, aunque señaló que de poco sirven si no se logra anotar.

'Hoy tuvimos posesión de balón, tuvimos buena transición, pero repito, llegamos y llegamos y no la metemos y cuando tenemos una equivocación defensiva nos marcan, tenemos que trabajar para corregir', puntualizó el timonel brasileño.

Luego de dos fechas y con la derrota de este sábado, Tigres se queda con un punto y es décimo tercero de la tabla.

En la fecha tres del torneo de Clausura Tigres recibirá en el estadio Universitario de Monterrey, al Atlas, el próximo sábado 25 de enero.EFE