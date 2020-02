Fiers no quiere protección extra para la temporada 2020

Oakland, (EE.UU.), 19 feb (EFE).- Mike Fiers, lanzador de los Atléticos de Oakland, dijo que no necesita seguridad extra para la temporada del 2020, luego de que fue quien dio a conocer que los Astros de Houston estaban robando señales en 2017.

'Puedo defenderme yo solo, además no sé cómo me protegerían. No estoy pidiendo seguridad adicional. Estoy aquí para jugar béisbol y puedo defenderme, en todo caso. Tenemos juegos de la Liga Nacional y tendré que meterme en la caja (para golpear) como todos los demás', dijo el miércoles Fiers a The Athletic.

Agregó que 'es parte del juego. Si deciden lanzarme, entonces me lanzarán. No hay mucho que se pueda hacer al respecto'.

El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, prometió el martes 'dar todos los pasos posibles' para proteger a Fiers, quien reveló a The Athletic en noviembre que los Astros estaban robando señales.

Manfred indicó que 'quiero ser claro: Mike, a quien no conozco, le prestó un servicio a las mayores'.

Agregó que 'seremos una mejor institución cuando salgamos de este episodio, y sin Fiers probablemente habría sido muy difícil limpiar esto. Hubiera tomado más tiempo. Mike sólo hizo lo correcto'.

Luego de una investigación, las mayores descubrieron que los Astros utilizaron una transmisión en vivo de una cámara de campo central para descifrar los signos de los receptores opuestos en tiempo real y desplegaron un sistema que involucraba golpear un bote de basura para alertar a sus bateadores sobre los próximos lanzamientos.

'He intentado mucho en mi vida', dijo Fiers en la entrevista. 'He tratado con personas que me odian antes. He lidiado con muchos problemas en la vida. Es lo que es. Y si alguien va a tomar represalias golpeándome con un lanzamiento, no es gran cosa'.EFE