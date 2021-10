Figo: 'Un Mundial cada dos años me parece una locura'

Miguel Ángel Moreno

Madrid, 6 oct (EFE).- 'Una locura' y una idea 'que no piensa en el bien del fútbol', así califica el exfutbolista portugués Luis Figo la propuesta de la FIFA disputar un Mundial cada dos años, en una entrevista con EFE en la que reafirmó su rechazo al proyecto de la Superliga europea, que a su juicio 'no aporta nada' al fútbol.

Figo, exjugador del Sporting de Portugal, Barcelona, Real Madrid e Inter de Milán, llegó a postularse como candidato a presidir la FIFA en 2015, un momento que consideró adecuado para mostrar 'la mafia' que había en el máximo organismo mundial, que poco después vivió la dimisión de su presidente, el suizo Joseph Blatter. En conversación con EFE, no descartó volverlo a intentar 'si surge la oportunidad y es el momento'.

Expectante ante la final a cuatro de la Liga de Naciones en la que España, Italia, Bélgica y Francia pelearán por ser el sucesor de Portugal en el palmarés de esta nueva competición, en la que espera 'partidos excelentes con gran calidad técnica', Figo atendió a EFE durante su visita a la feria 'Fruit Attraction' en el recinto ferial de Ifema en Madrid, como embajador del sello de salud para cultivos hortofrutícolas 'Epigen Healthy Bite'.

- Pregunta (P): ¿Cómo ve el inicio de temporada de este nuevo Real Madrid dirigido por el italiano Carlo Ancelotti?

- Respuesta (R): Es el inicio de una nueva temporada, ha empezado bien en resultados, aunque la ultima semana ha sido más negativa, pero queda mucho para que podamos saber lo que va a pasar.

- P: La semana pasada, en la victoria del Sheriff contra el Real Madrid en la Liga de Campeones (1-2) opinó en un artículo para la web de la UEFA que la victoria de un equipo pequeño frente a un grande del fútbol europeo era algo positivo para la competición, ¿por qué?

- R: Yo únicamente dije que es una competición abierta a que cualquiera por mérito deportivo la pueda disputar y es la demostración de que cualquier equipo en esta competición, que es la mejor competición mundial de clubes, puede ganar. Es mi opinión y sentimiento, en relación a que cualquiera, con la calidad que ha demostrado porque se ha ganado el mérito a jugar la 'Champions', puede jugar contra Madrid, Barça, Milán y puede ganarles.

- P: Fue muy crítico con la Superliga, que fracasó, pero sigue viva en algunos procesos en los tribunales, ¿está acabada o este proyecto podría revivir?

- R: Bueno, yo creo que no, pero si tres equipos quieren jugar una Superliga, bienvenidos son. Sigo pensando que es una competición que no aporta nada, únicamente a 10 ó 15 equipos, y que en términos de solidaridad con los demás campeonatos domésticos, femeninos, competiciones de jóvenes, destruiría mucho de lo creado en los últimos 75 años. Sigo pensando que tenemos la mejor competición de clubes, que es la 'Champions' y no veo el por qué de una competición como la Superliga elitista y solo para 15 equipos

- P: ¿Qué le parece la propuesta de Mundial cada dos años que propone la FIFA? ¿Es una buena oportunidad o es demasiado?

- R: Me parece que es una locura y de gente que no piensa en el bien del fútbol. No tiene sentido hacer un Mundial cada dos años. En el calendario que tenemos, un Mundial cada dos años, un Europeo cada dos años, la fase de clasificaciones... Para mí es ridículo plantear una competición así en un espacio tan corto de tiempo.

- P: En 2015 fue candidato a presidir la FIFA, ¿le gustaría volverlo a intentar?

- R: No lo sé, porque no hago planes a largo plazo. Surgió la oportunidad en ese momento y creí que era el momento exacto para levantar toda la mafia que había en la organización. Al final, el tiempo me dio la razón. Si en un futuro próximo surge otra oportunidad y creo que es el momento, ¿por qué no?

- P: ¿Quién llega mejor a la final a cuatro de Liga de Naciones, cuyo campeón sucederá a Portugal: España, Francia, Bélgica o Italia?

- R: Es una 'final four' de gran calidad, con las mejores selecciones en Europa y seguramente veremos tres partidos excelentes con gran cantidad técnica. Cualquiera quiere ganar.

- P: Parece que tanto FIFA como la Superliga y otras competiciones pelean por ampliar los partidos que controlan y tener más poder económico, ¿cómo cree que se puede solucionar esta lucha por el calendario?

- R: La solución es que no hay más días para competiciones, así que seguramente dentro de la limitación que existe y las competiciones que existen no va a haber más crecimiento de partidos por la limitación de ligas y el reposo que tienen que tener los jugadores.

- P: Su compatriota Joao Félix hizo el sábado pasado un gran partido con el Atlético de Madrid contra el Barcelona, ¿cree que será esta la temporada de su asentamiento en la Liga española?

- R: Joao tiene una calidad inmensa. Lógicamente depende de los intereses del equipo y el entrenador decide, pero es mucho más fácil sacar rendimiento de Joao, pienso yo, si juega en su posición, si puede demostrar realmente en su posición toda su calidad y repertorio técnico. EFE

