Filme chileno en la Semana de la Crítica alemana, este año en formato virtual

Berlín, 15 ene (EFE).- La Asociación de Críticos Cinematográficos Alemanes (VDFK) anunció este viernes las primeras películas, entre las que figura un filme chileno, que se podrán ver durante la Semana de la Crítica, que por regla general se celebra coincidiendo con la Berlinale.

La Semana de la Crítica, organizada por la VDFK, y que este año se celebrará de forma virtual, arrancará bajo el título de 'Tras las huellas' su programa de películas y debates con dos filmes que se aproximan a realidades drásticas vía especulaciones, fragmentos y abstracciones.

Para el filme 'El cielo está rojo' ('The Sky Is Red'), su directora, la chilena Francina Carbonell, utilizó 60 horas de metraje creado en 2010 en relación con el horrible incendio en la prisión chilena de San Miguel, y retrata en sus 73 minutos de duración un momento de destrucción 'en el cual las imágenes trabajan en contra de las personas'.

Así, mientras los reclusos ardían, las cámaras de vigilancia apuntaban por obra de los guardias a las paredes blancas.

El cineasta indo-estadounidense Suneil Sanzgiri, invitado al debate, explora en su trabajo formas de represión y su conexión con traumas, historia y recuerdos.

En su película 'Letter From Your Far-off Country' aborda varias luchas políticas en India en forma de un ensaño biográfico y esta 'carta', que da título a su filme, se la envía a un familiar lejano, que fue un importante representante del Partido Comunista (marxista).

Bajo el título 'Lenguaje artístico' cerrarán esta Semana de la Critica en formato virtual dos filmes juveniles que entrarán en diálogo y que contrastan por su estilo: la alemana 'FREIZEIT oder: das gegenteil von nichtstun' ('LEISURE Or: The Opposite Of Doing Nothing'), de Caroline Pitzen, y la francesa 'A Museum Sleeps', de Camille de Chenay.

Otros dos filmes centrarán el debate titulado 'Por encima del reconocimiento': la película germano-albanesa 'First In First Out', de Zacharias Zitouni, y la británico-estadounidense 'Intimate Distances', de Phillip Warnell.

La Semana de la Crítica, cuyo objetivo es mostrar una selección de cintas internacionales que inciten al debate, la controversia y la discusión, se celebrará del 27 de febrero al 7 de marzo.

Las películas estarán disponibles durante todo este periodo en toda Alemania, mientras que los debates, que tendrán lugar entre el 1 y el 7 de marzo, se retransmitirán en directo.

A mediados de diciembre pasado, la organización de la Berlinale anunciaba que la próxima edición del festival no se celebrará este febrero, como estaba programado, sino que contará con un formato híbrido, virtual en marzo para profesionales del sector, y presencial, con público, en junio. EFE