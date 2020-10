Fin de aventura para Garín

(Actualiza con declaraciones de Garín)

París, 3 oct (EFE).- La aventura parisiense del chileno Cristian Garin acabó en tercera ronda, en la que fue derrotado por el ruso Karen Khachanov por 6-2, 3-6, 6-4 y 6-2 en 2 horas y 29 minutos, tras haber roto en Roland Garros su techo en un Grand Slam.

Garin llegaba a este duelo como el segundo tenista del mundo con más victorias en lo que va de año sobre tierra batida, 16, una menos que el noruego Casper Ruud.

Tras haber alcanzado las semifinales de Hamburgo, donde perdió frente al griego Stefanos Tsitsipas, el chileno logró al fin superar la segunda ronda de un grande, un objetivo que se le resistía.

Pero no pudo seguir su aventura y convertirse en el primer octavofinalista chileno de un grande desde que Fernando González lo fue en 2010 en el Abierto de Australia.

Garin se encontró a un tenista muy parecido a él, de su misma edad y casi el mismo ránking, nacidos ambos con solo 9 días de diferencia.

El ruso, sin embargo, ha conseguido mejores resultados en los Grand Slam, sobre todo en París, donde logró su techo, los cuartos de final el año pasado y donde también ganó su torneo más importante, el Masters 1.000 bajo techo en 2018.

El chileno, sin embargo, le aventajaba en tierra batida, donde ha sumado cuatro torneos, entre ellos los de Córdoba y Río de Janeiro este año.

Khachanov, que hasta ahora no había encadenado tres victorias este año, jugará los octavos de París por cuarta vez en otras tantas participaciones. Su obstáculo para regresar a los cuartos saldrá del duelo entre el serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, y el colombiano Daniel Elahi Galán.

El chileno lamentó la derrota, que atribuyó en parte a los problemas físicos que tuvo en un aductor en un momento del partido, que le impidieron disputar el cuarto set.

'No sé lo que tengo, no me pudo ver el doctor, vengo jugando muchas semanas, cinco meses fuera de la casa, con algún malestar general', señaló.

'Al principio del año los resultados no fueron buenos, luego tuve seis meses sin jugar y eso desgasta. Volver al ritmo del alto nivel me costó. La última semana tuve buenos resultados y ahora estoy pagando todo el tiempo que no puede entrenar ni competir', dijo.

'Estoy un poco triste, un poco desilusionado por cómo se dio. Él jugó a un gran nivel. Yo entré muy agresivo y perder el primer set rápido me sacó un poco del partido. Pero segundo lo gané y el tercero tuve muchas chances. Luego con las molestias no pude competir al nivel que venía', señaló.

'En el balance general estoy contento. Este año pensaba que seria difícil competir y jugamos dos Grand Slam y dos Masters 1.000 y un 500. Haber ganado dos partidos aquí es bueno', comentó Garín,que admitió que tiene 'mucho que mejorar'. EFE