Elche/Vitoria (España), 10 mayo (EFE).- Elche y Alavés disputan mañana una final por la permanencia en la Primera División del fútbol español, separados solo por dos puntos y con muy poco margen de error porque el perdedor quedará prácticamente condenado al descenso.

El partido es más dramático para el Elche, que, para salir del descenso y depender de sí mismo en las jornadas que restan para el final, está obligado a ganar y a esperar que Huesca y Valladolid se dejen algún punto.

Los vitorianos llegan relativamente aliviados tras lograr un valioso punto ante el Levante que les mantiene a dos de los puestos de descenso y tienen en su mano continuar un año más en la máxima categoría.

Los locales, penúltimos, afrontan el partido como última tabla de salvación ante un adversario que ha ido de menos a más desde la llegada a su banquillo de Javi Calleja y que tiene la oportunidad de eliminar a un rival directo por la permanencia.

Tras enlazar dos derrotas en las últimas jornadas, el Elche se agarra a sus buenos resultados como local para intentar superar al Alavés, equipo ante el que logró su última victoria como visitante en el pasado mes de octubre.

El entrenador del Elche, Fran Escribá, no podrá contar mañana centrocampista Raúl Guti, expulsado ante la Real Sociedad, ni con el colombiano Johan Mojica, quien sigue recuperándose de una lesión muscular.

El club, sin embargo, aún no ha recibido la notificación de la sanción de Guti, por lo que no descarta solicitar una cautelar. En el caso de que el aragonés no pueda jugar, Nuke Mfulu es el máximo candidato a ocupar su lugar en la medular, mientras que Josema y Palacios, a pierna cambiada, optarán a una plaza en el carril defensivo.

Ante la necesidad de puntos, Escribá podría alinear de salida a Lucas Boyé y Guido Carrillo, sus dos delanteros de referencia en ataque, aunque también es posible que opte por situar en la media punta a Piatti o Pere Milla.

Pese al oxígeno del punto sumando ante el Levante y depender de sí mismos, las sensaciones en el Alavés no son tan buenas como en los primeros partidos en los que Javier Calleja dirigió a un Alavés que cambió totalmente de cara.

En los últimos duelos ha vuelto a aparecer la fragilidad defensiva que le llevó al fondo de la tabla durante este curso, aunque el conjunto albiazul insiste en mantener sus señas de identidad con el técnico madrileño que le está dando más réditos en ataque.

Los vitorianos solo se han quedado sin marcar en dos partidos y ofrecen posibilidades ofensivas, sobre todo, con la referencia de Joselu Mato.

El delantero gallego podría recuperar a Lucas Pérez como pareja ofensiva desde el inicio, mientras que Jota Peleteiro se reubicará en la banda derecha.

Pere Pons sustituirá en el centro del campo al argentino Rodrigo Battaglia, sancionado por acumulación de amonestaciones, y la duda podría estar en la banda izquierda, en la que Édgar Méndez y Luis Rioja pugnarán por un puesto, mientras Facundo Pellistri esperará su oportunidad desde el banquillo.

Alineaciones probables:

Elche: Gazzaniga; Barragán, Gonzalo Verdú, Dani Calvo, Josema; Morente, Marcone, Mfulu, Fidel; Pere Milla o Guido Carrillo y Lucas Boyé.

Alavés: Pacheco; Ximo, Lejeune, Laguardia, Duarte; Pons, Tomás Pina, Jota, Édgar o Luis Rioja; Lucas y Joselu.

Árbitro: González Fuertes (C. Asturiano).

Estadio: Martínez Valero.

Hora: 20:00h.

------------------------------------

Clasificación: Elche 19º (30 puntos) Alavés 16º (32 puntos)

La clave: Ambos equipos se juegan una final por la salvación, por lo que el que mejor sepa controlar la ansiedad y la angustia tendrá mucho ganado.

El entorno: La afición ilicitana sabe que el partido de este martes es clave, por lo que ha preparado un recibimiento especial, sin concentración de público, para su equipo.

El dato: Los dos equipos, históricos en Primera, disputarán su primer partido en Elche en la máxima categoría.

La frase: Escribá: “Si sumamos los nueve puntos que restan nos salvaremos seguro”. EFE

1004341

1011598