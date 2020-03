Finales Copa del Mundo de boardercross, con Eguibar, se adelantan al viernes

Madrid, 12 mar (EFE).- Las finales de la Copa del Mundo de boardercross de snowboard (tabla de nieve), previstas inicialmente para el domingo en la estación suiza de Veysonnaz y en las que el español Lucas Eguibar buscará el podio final de la competición, se adelantan a este viernes, según confirmó a EFE el 'rider' guipuzcoano, ganador el pasado sábado de la prueba de ese certamen disputada en la estación andaluza de Sierra Nevada (Granada).

'Se empezó a comentar por la mañana la posibilidad de adelantar la prueba y en la reunión de carrera de esta tarde se tomó finalmente la decisión de adelantar la prueba', explicó, en conversación telefónica con Efe desde Veysonnaz 'Luki', nacido hace 26 años en San Sebastián, que el pasado fin de semana firmó su cuarta victoria en la Copa del Mundo, la primera que no logra en la citada estación suiza, donde ganó en 2015, en 2016 y el año pasado.

'Tengo ganas de competir ya. Me he encontrado muy bien en la pista, aunque dan nieve para esta noche y mañana ya veremos cómo está', precisó Eguibar, ganador de la Copa del Mundo 2014-15 y que, desde el sexto puesto de la general -que lidera el austriaco Alessandro Hämmerle con sólo diez puntos de ventaja respecto al italiano Lorenzo Sommariva-, apuntará al podio final de la competición; que, en el caso de las mujeres, sólo un auténtico descalabro evitará que no se anote la italiana Michela Moioli, actual campeona olímpica de la disciplina, título que capturó en los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur), hace dos años.

'Salgo con muchas ganas de hacerlo bien y con el objetivo de meterme en el podio final', declaró a Efe el campeón donostiarra, doble medallista de plata en los Mundiales de Sierra Nevada 2017. EFE