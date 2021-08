Fiscal dice que diputado mexicano acusado de corrupción huyó a Chile en julio

Ciudad de México, 11 ago (EFE).- El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México, Rafael Chong, señaló este miércoles ante la Cámara de Diputados que el legislador Mauricio Toledo, acusado de corrupción y sobre quien pesa un posible desafuero, salió del país a finales de julio.

Según el funcionario, Toledo salió de México con destino a Chile desde el 26 de julio.

'En una información que tuvimos de última hora (...) las autoridades migratorias mexicanas nos informan que el diputado Mauricio Toledo abandonó desde hace algunos días, el 26 de julio pasado, el territorio nacional con el destino a la República de Chile', dijo Chong ante los diputados.

'Hemos venido ante esta soberanía a presentar argumentos para que le sea retirado el fuero constitucional y para que responda de las imputaciones relacionadas con las acciones y conductas con forma de probable delito con apego a la presunción de inocencia', añadió.

El funcionario consideró que los hechos referidos, en específico la salida del país del diputado, 'dejan una sombra de duda sobre su disposición a llegar a la verdad'.

Ante ello, llamó al legislador 'a que regrese de inmediato al país y se presente ante la autoridad judicial. Un servidor público honesto no huye ni se esconde'.

Sobre su salida del país, el propio Toledo, mediante un comunicado, explicó que salió del país con destino a Chile por 'compromisos contraídos con anticipación'.

Además, reiteró que es 'inocente' y dijo que 'un simple señalamiento no me hace responsable de nada' y que en su momento presentará las pruebas.

'Como lo he hecho público, soy hijo de padres chilenos y mi salida del país obedece a compromisos contraídos con anticipación', indicó.

Este miércoles, la Cámara de Diputados de México, erigida como Jurado de Procedencia, determinó en primer término el desafuero del diputado Saúl Huerta, acusado de abuso sexual de menores de edad, y posteriormente discutió el desafuero de Toledo.

Previamente, el diputado del Partido del Trabajo (PT) y quien está acusado de corrupción y enriquecimiento ilícito, envió un oficio a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

En el documento presentó una solicitud de licencia al señalar que 'las condiciones que se me imponen, con autoridades que no garantizan un trato imparcial y justo como lo establecen nuestras leyes, me veo en la necesidad de tomar esta decisión'.

Sobre sus acusaciones dijo que no teme enfrentar la justicia y que 'la verdad siempre se impone ante autoridades imparciales'.

El martes, la Fiscalía capitalina informó el que tras el desafuero solicitaría órdenes de aprehensión contra Huerta y Toledo, ya que asistiría a la Cámara a presentar 'información y los razonamientos técnicos y legales que sostienen la solicitud de desafuero'.

En México, mediante el fuero constitucional los legisladores gozan de inmunidad, lo que quiere decir que ningún diputado o senador puede ser detenido por la policía aunque cometa una falta o incluso un delito o un crimen. EFE

jmrg/cfa

(foto)