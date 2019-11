Fiscal general de Panamá renuncia tras filtración de mensajes de expresidente

Panamá, 12 nov (EFE).- La Procuradora General (fiscal general) de Panamá, Kenia Porcell, anunció este martes que mañana presentará su renuncia al cargo, que se hará efectiva el 1 de enero, luego de la filtración de mensajes del teléfono del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019) que la involucran a ella y a otros funcionarios del Estado.

'He tomado la decisión de presentar mi renuncia al cargo a partir del primero de enero de 2020. Lo estoy haciendo porque quiero que se haga una investigación como corresponde' del origen de las filtraciones, dijo en una entrevista con la Radio Panamá Porcell, nombrada en el cargo en 2014 para un período de 10 años.

En un breve comunicado, el presidente panameño, Laurentino Corizo, informó de que se reunión estar tarde con Porcell y esta le comunicó su decisión de 'renunciar al cargo a partir del 1 enero de 2020', ante lo cual el Ejecutivo 'reitera el compromiso de fortalecer la institucionalidad y el Estado de Derecho' en el país.

La semana pasada se publicó de manera apócrifa en internet una página web con el nombre 'Varelaleaks' que contiene transcripciones de conversaciones a través de la aplicación WhatsApp de Varela, mientras era presidente de la República, con otras autoridades del país, entre ellas Porcell, lo que generó criticas respecto a una supuesta componenda del Ejecutivo y la Fiscalía para influir en casos de corrupción de alto perfil.

'Nadie manda en el Ministerio Público, las propias pruebas van determinando hacia donde se encaminan las investigaciones', aseguró Porcell, que reconoció que 'definitivamente' sostuvo 'algunas conversaciones con el expresidente Varela' pero que 'de allí a que alguien ordene, mande y quiera ejercer autoridad en el Ministerio Público eso sí lo rechazo de manera categórica'.

'Yo no puedo hablar sobre los detalles de qué se dijo, qué no se dice en esas filtraciones, primero porque entiendo, de lo que me han comentado, que hay muchas cosas que son falsas, que están distorsionadas y eso es un delito. Hay que investigar y hay que descubrir qué fue lo que ocurrió', sostuvo Porcell.

Añadió que la ley vigente dicta que para que se abra la investigación la denuncia debe ser presentada por la persona 'directamente afectada', en este caso el expresidente Varela quien, recordó Porcell, 'ha planteado que su celular nunca se perdió'.

'Hasta nosotros llegó, un teléfono celular, un dispositivo que después de verificarlo pudimos comprobar que contiene las conversaciones de WhatsApp que sostuvo entre 2017 y 2018 el ahora expresidente de Panamá Juan Carlos Varela', se explica en el enlace de la página 'Varelaleaks'.

Pero Varela ya dijo que no ha perdido 'ni extraviado ningún teléfono celular', y consideró que 'esto comprueba lo que Panamá ya conoce sobre la compra, uso ilegal y posterior pérdida del equipo de interceptación telefónica Pegasus, adquirido durante la gestión del expresidente Ricardo Martinelli'.

'Es importante para el país resolver este tema. Hay que hacer esta investigación y hay que descubrir cuántos Pegasus hay y cuántas otras máquinas de escuchas hay', dijo este martes Porcell.

Reveló que meses atrás un fiscal de otro país, que no identificó, le alertó 'que tenía información de que equis persona había contratado y venía para Panamá dos ciudadanos, uno cubano y uno chileno, y que habían escogido unos blancos en Panamá y que iban a atacar a esos blancos en Panamá y que una era yo, que me preparara'.

En la entrevista Porcell defendió su lucha 'histórica' contra la corrupción, habló de las complejidades de casos como el de los sobornos de la constructora Odebrecht, con la que la Fiscalía alcanzó un acuerdo que involucra el pago de 220 millones de dólares, y dijo que espera que su sucesor continúe la batalla.

Reiteró sus críticas a los juzgados por las 'dilaciones' en las decisiones sobre casos de alto perfil, y alertó de que 'Panamá está pasando por períodos muy delicados de la Justicia penal'.

'La corrupción es muy elevada. La criminalidad organizada en desde el poder, en su momento, fue muy elevada, y ahora hay quienes forman parte de esa criminalidad organizada y resulta que tienen más plata que el presupuesto del Ministerio Público. Es increíble y esa es la realidad'. EFE