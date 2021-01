Fiscal imputa por presunto fraude a funcionaria del Gobierno argentino

Buenos Aires, 6 ene (EFE).- Un fiscal argentino imputó este miércoles a la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Victoria Donda, por presunta defraudación a la Administración Pública, después de que fuera denunciada por supuestamente ofrecer un trabajo en ese organismo a su empleada doméstica a cambio de su renuncia.

La imputación fue presentada por el fiscal Eduardo Taiano, según informaron a Efe fuentes jurídicas, y deberá ser confirmada o desestimada por el juez.

EL ORIGEN DE LA POLÉMICA

El tema, que generó fuerte polémica esta semana en el país, se originó después de que la empleada de Donda, de nacionalidad boliviana, denunciara a través de sus abogados que la funcionaria le había pedido su renuncia a cambio de ofrecerle un contrato en el organismo que dirige desde hace un año, cuando llegó el peronista Alberto Fernández al poder.

'La señora Arminda trabaja con la doctora Victoria Donda desde el año 2007 y estuvo trabajando en negro, sin ningún tipo de registro ni aportes hasta 2016. Desde 2016 hasta 2020 fue registrada y se pagaron parcialmente los aportes que correspondían a esa situación', dijo el letrado de la denunciante Fernando Zarabozo al canal Crónica.

Según detalló, el conflicto se desató cuando se inició la cuarentena por la pandemia del coronavirus, que impedía circular a los empleados no esenciales, y Donda 'no le quería abonar' a la mujer los salarios que le corresponderían por hacer su tarea en el tiempo en que no pudiera acudir a su lugar de trabajo.

'Eso generó algunos conflictos y después hubo una suerte de propuesta para que la señora Arminda renunciara, y a cambio de esta renuncia, le ofrecía concederle algunas pensiones, algún subsidio y o un contrato en el INADI', señaló Zarabozo.

'Está muy bien que existan los subsidios, porque están pensados para satisfacer carencias y necesidades, pero lo que está mal es que se condicionen a una renuncia', reprochó, y consideró que 'lo que peor está es el tema del ofrecimiento de un contrato' en el Estado.

EXPLICACIÓN DE DONDA

El pasado lunes, Donda emitió un comunicado en su cuenta de Twitter en el que aseguró que 'los aportes laborales y los pagos salariales' de la empleada 'fueron hechos en tiempo y forma'.

'Hace algunos meses, esa persona me manifestó su interés en renunciar a la relación que manteníamos, por razones personales. Fue ante dicha situación que le recomendé la posibilidad de acceder a alguna prestación social que le permitiera tener un ingreso a la vez que realizara alguna contraprestación en su barrio», agregó.

Y señaló que también le mencionó la 'posibilidad' de que colaborara en el INADI, 'en algunos de los programas y acciones que el organismo realiza'.

'Entiendo la preocupación que esta situación generó en muchas personas que de buena fe me escribieron por las redes solicitando información al respecto. El trabajo no registrado es un problema estructural en nuestro país y es completamente válido pedirle explicaciones a nuestros dirigentes si aparecen rumores o trascendidos como los que se deslizaron hoy', sentenció.

Y concluyó remarcando que 'en todo este caso todo se encuentra en regla' y así puede comprobarlo 'ante quienes lo requieran o ante la misma Justicia de ser necesario'.

'En cuanto a aquellos que pretenden construir una fake news a partir de esta cuestión para perjudicarme a mí o al Gobierno del que formo parte: les pido que sean más creativos. Discutan mis ideas y mis proyectos', sentenció Donda, que en el canal TN dijo que la empleada aún sigue trabajando en su casa y negó que hubiera estado en negro o que no le hubiera dejado en la pandemia.

También reconoció que le ofreció gestionar una ayuda social porque era una mujer 'que lo necesitaba', y que, de aceptar el trabajo en el INADI, se le hubiera pagado la indemnización que le correspondía por dejar de trabajar en su casa.

EXDIPUTADA Y MILITANTE

Nacida hace 43 años en un centro clandestino de detención de la última dictadura militar argentina (1976-1983), Donda conoció que era hija de desaparecidos por el régimen en el año 2003, cuando fue contactada por Abuelas de Plaza de Mayo y por la organización H.I.J.O.S. y se realizó análisis genéticos que así lo confirmaron.

Estudió Derecho y comenzó su militancia política y social en 1998.

Formó la agrupación política Libres del Sur, con la que participó en diferentes alianzas electorales y en la que militó hasta 2018, cuando formó el partido Somos.

En 2007 se convirtió en la diputada mujer más joven de la historia en Argentina y renovó su escaño en 2011 y en 2015, hasta que en 2019 decidió integrar el Frente de Todos, con el que Alberto Fernández llegó a la Presidencia, y accedió a su actual cargo. EFE