Fiscal pide absolver a la cúpula de Amanecer Dorado del asesinato de rapero

Atenas, 18 dic (EFE).- La fiscal encargada del macrojuicio que desde hace más de cuatro años y medio investiga al partido neonazi griego Amanecer Dorado pidió este miércoles absolver a la cúpula de esa formación de complicidad e instigación moral del asesinato del rapero Pavlos Fyssas.

Adamantía Ikonomu argumentó que el militante neonazi Yorgos Rupakiás -quien a lo largo del juicio confesó- decidió y ejecutó el asesinato en septiembre de 2013 por cuenta propia, sin haber recibido órdenes ni informar a la cúpula del partido.

'(En las escuchas telefónicas) no se ha oído nada que demuestre que hubo una orden directa para asesinar a Fyssas. No hay pruebas de que hubiera tal orden. Por otro lado, ¿cuál sería el beneficio para Amanecer Dorado? Si el asesinato de Fyssas fuera realmente premeditado, ¿por qué lo cometieron en pleno centro y no otra noche en algún lugar aislado para que nadie viera el crimen?', argumentó la fiscal.

Además, desestimó los testimonios de los testigos protegidos -exmiembros de Amanecer Dorado-, que declararon que el asesinato de Fyssas fue premeditado, y los calificó de 'poco convincentes y contradictorios'.

Sobre los 17 miembros de la sección de Amanecer Dorado del Pireo que acudieron al lugar donde poco después fallecería Fyssas, la fiscal aseguró que fueron a defender a unos compañeros que habían sido agredidos por el rapero y unos amigos y pidió que solo se les impute por posesión de armas.

Junto a Rupakiás, 68 políticos y militantes se enfrentan a penas de entre 5 y 20 años de prisión en este proceso. La investigación comenzó precisamente con el asesinato del cantante antifascista.

La madre de Fyssas, que ha acudido a casi todas las sesiones de este largo proceso, declaró a la salida del tribunal su dolor por la decisión de la Fiscalía.

'¿No han visto nada en todo este tiempo? Absuelven a los criminales. ¿Cuánto más vamos a tener que soportar?', dijo.

En el acta de acusación, además del asesinato de Fyssas, se incluyen el de un inmigrante paquistaní, el ataque en agosto de 2013 a un grupo de militantes del sindicato comunista PAME, así como varias agresiones a trabajadores inmigrantes y a sedes de colectivos izquierdistas y anarquistas. EFE