Fiscalía belga investiga posible violencia policial contra eurodiputada negra

Bruselas, 23 jun (EFE).- La primera ministra de Bélgica, Sophie Wilmès, ha informado al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, de que la Fiscalía de este país está investigando las acusaciones de violencia policial contra una eurodiputada alemana de origen maliense, que denunció haber recibido un trato 'humillante' por parte de la Policía.

El pasado 16 de junio, Pierrette Herzberger-Fofana, de 71 años y perteneciente al grupo Verdes/ALE, observó a nueve agentes de policía presuntamente 'acosando' a dos jóvenes negros, según su propio relato, y sacó su teléfono móvil para obtener imágenes, algo que es legal en Bélgica.

'Los policías se dirigieron a mí, me arrebataron el teléfono y cuatro de los nueve, que estaban armados, me empujaron brutalmente contra la pared. Me arrebataron el bolso, me estamparon contra la pared, me abrieron de piernas y me trataron de forma humillante', contó la diputada.

La alemana lamentó que los agentes no la creyeron cuando les dijo que era eurodiputada, pese a que les enseñó sus dos pasaportes, su acreditación del Parlamento Europeo y la tarjeta de residencia en Bélgica.

Sassoli escribió entonces a la primera ministra belga para pedirle 'medidas' ante este caso.

En su respuesta al presidente de la Eurocámara, que ha podido ver Efe, Wilmès explica que la eurodiputada ya ha denunciado los hechos a la Policía y que el cuerpo ha iniciado un 'proceso verbal' sobre el incidente, mientras que la Fiscalía federal ha comenzado una investigación judicial.

'Los hechos mencionados merecen, efectivamente, que este caso sea investigado de forma apropiada. Esto arrojará luz sobre la situación', señala Wilmès, que dijo a Sassoli que le informará cuando concluya la investigación judicial. EFE

lzu/cm/dm

(Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)