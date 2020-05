Fiyi rescata a un singapurense tras dos meses en alta mar por la COVID-19

Sídney (Australia), 5 may (EFE).- Un singapurense ha sido rescatado en Fiyi después de permanecer dos meses solo en alta mar en su catamarán al serle rechazado el atraque por varios países del Pacífico Sur por las medidas contra la COVID-19.

El rescate realizado por las Marina de Fiyi se produjo el pasado 30 de abril y el ministro de Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishna, agradeció en las redes sociales a las autoridades de la nación del Pacífico Sur su apoyo y dijo que 'es especialmente alentador durante estos tiempos difíciles'.

Wong Tetchoong, de 59 y ciudadanos de Singapur, zarpó el 2 de febrero con dos amigos indonesios desde la ciudad-Estado en una aventura en la que pretendían cruzar el océano Pacífico.

El primer revés surgió el 28 de febrero cuando sus dos acompañantes abandonaron el viaje.

'Estaba solo y no podía llegar a Indonesia debido a las fuertes corrientes. Desde el 28 de febrero y hasta que llegué a Fiyi, he viajado solo en mi barco hacia diferentes países', relata Wong al diario 'Fiji Sun' en una entrevista publicada hoy.

Pero las autoridades de Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón y el estado insular de Tuvalu le denegaron el permiso de entrada a raíz de las restrictivas medidas implementadas para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

'Tuvalu no me dejó entrar, pero su gente me proporcionó alimentos', señala el singapurense.

Tras quedar varado frente a las costas de la nación de la Polinesia, Wong decidió dirigirse a Fiyi, un viaje que hizo en seis jornadas.

Con varios daños en la embarcación que le impedían proseguir el viaje, el singapurense arribó a aguas fiyianas el 28 de abril, pero no fue hasta dos días después cuando la Marina le arrastró hasta el puerto de Vuda, en el oeste de la isla principal de Fiyi.

Las autoridades sanitarias de Fiyi, donde se ha confirmado 18 casos por el COVID-19, le realizaron varias pruebas médicas y le dieron el alta el pasado sábado.

El singapurense ahora se encuentra a la espera de la reapertura de las fronteras para iniciar el viaje de vuelta a casa. EFE