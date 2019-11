FLIP rechaza ataque a periodista que preguntó a Duque por muerte de 8 menores

Bogotá, 7 nov (EFE).- La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó este jueves la agresión de miembros del equipo de seguridad del presidente colombiano, Iván Duque, a un periodista que le preguntó por el bombardeo militar a disidentes de las FARC en el que murieron ocho menores y pidió al Gobierno garantizar la libertad de expresión.

El incidente ocurrió anoche en la entrada del centro de convenciones Puerta de Oro de Barranquilla, donde el mandatario dio una respuesta destemplada a Jesús Blanquicet, del diario El Heraldo, tras lo cual el periodista fue agredido por agentes de seguridad y se le presionó para que borrara el material que había grabado, intento de censura que también fue criticado.

'La FLIP rechaza la agresión por parte del equipo de seguridad de @IvanDuque al periodista @JesuB del diario El Heraldo ocurrida anoche en Barranquilla. El periodista abordó al presidente y le preguntó sobre el bombardeo en Caquetá que habría dejado ocho menores muertos', manifestó esa organización.

AGRESIÓN POLICIAL

Blanquicet denunció en su cuenta de Twitter que fue agredido por escoltas y policías del esquema de seguridad de Duque y publicó fotos en las que se le ve mostrando a los uniformados su credencial de periodista.

'Acabo de ser víctima de una agresión física en el Puerta de Oro cuando le pregunté a Iván Duque por el bombardeo en el Caguán. 'De qué me hablas, viejo' fue su respuesta. La Policía y cuerpos de seguridad de Presidencia me retuvieron y me golpearon', aseguró.

Esa operación militar, que ha conmocionado al país por la muerte de los ocho menores, fue denunciada el martes por el senador Roy Barreras en un debate de moción de censura al ministro de Defensa, Guillermo Botero, y precipitó ayer su renuncia.

'Los funcionarios, y más tratándose del jefe del Estado, deben garantizar el ejercicio periodístico incluso cuando los periodistas indaguen sobre cuestiones que sean incómodas. Esto es fundamental para la deliberación pública y hace parte del derecho a estar informados', agregó hoy la FLIP.

RESPUESTA DESTEMPLADA

Blanquicet también publicó un vídeo en el que se ve cuando cuestiona a Duque: 'Presidente, ¿qué opinión le merece el bombardeo? (...) presidente, el bombardeo, ¿qué pasó con eso?', a lo cual el mandatario responde: '¿De qué me hablas, viejo?' y posteriormente se ve a los escoltas apartándolo del mandatario.

La respuesta del presidente también ha sido duramente criticada en las redes sociales como la de un gobernante desconectado de la realidad nacional.

''De qué me hablas, viejo' es la expresión de un gobierno frívolo y soberbio ante un horrendo y violento (crimen) contra 8 niños masacrados en un bombardeo militar', afirmó hoy el senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde.

Blanquiceth aseguró además que la alta consejera presidencial para las regiones, Karen Abudinen, le pidió borrar la grabación hecha o que no lo publicara a cambio de una entrevista, ante lo cual la FLIP dijo que 'reprocha esta actuación ya que el material periodístico está protegido'.

'La FLIP expresa su preocupación por este caso y le recuerda al presidente Duque y a su equipo de gobierno que la obstrucción al trabajo periodístico y las agresiones pueden acarrear sanciones disciplinarias', añadió. EFE