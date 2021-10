Florence + The Machine y Queens Of The Stone Age, novedades de Mad Cool 2022

Madrid, 20 oct (EFE).- El festival Mad Cool 2022, que recuperará la actividad tras dos años de parón a causa de la pandemia de covid-19, ha anunciado este miércoles la inclusión a su oferta de dos nuevos cabezas de cartel, Florence + The Machine y Queens Of The Stone Age.

No son las únicas novedades, ya que la organización también ha desvelado que actuarán Nathy Peluso, Chvrches, Haim, Glass Animals, Natos y Waor, Lucy Dacus y Flume, así como que sumarán una jornada más a su celebración hasta celebrar cinco días de música, coincidiendo con su quinto aniversario.

Será entre el 6 y el 10 de julio, con esa nueva cita añadida en domingo, configurando la que parece que será la edición más potente de su aún breve historia, con otras estrellas que ya habían sido anunciadas anteriormente, como Metallica, Muse, The Killers, Kings of Leon, Imagine Dragons, St. Vincent o Placebo.

La música arrancará el miércoles 6, con Metallica, Twenty One Pilots y Placebo como cabezas de cartel de la jornada, pero con otras interesantes propuestas, muy celebradas por la crítica, como Chvrches, Carly Rae Jepsen, Glass Animals, Wolf Alice, Yungblud, Yves Tumor o Villagers, entre otros.

El jueves será el turno de Imagine Dragons y The Killers como abanderados, con espacio para la música de buenas bazas como Deftones, St. Vincent, Foals, Sigrid, Tove Love, Pale Waves y los españoles Viva Belgrado.

El rock en sus diversos registros tendrán gran protagonismo el viernes, con Muse, Queens Of The Stone Age (que retorna al festival tras su cita de 2018) y Faith No More como cabezas de cartel, además de Alt-J, The War On Drugs, las hermanas Haim, Parcels o Black Pumas, sin olvidar otros estilos, bien representados por Mo o Jamie Cullum.

Kings of Leon, Florece + The Machine y Pixies tomarán el control del sábado 9 de julio, ante una programación que también servirá actuaciones de Royal Blood, Zara Larsson, Editors, Leon Bridges y Animal Collective, entre otros.

Por último, la recién añadida jornada del domingo contará con la revolución argentina Nathy Peluso, los raperos nacionales Natos y Waor, la joven promesa del rock británico Sam Fender, el pop electrónico de Tones And I o la última ganadora del premio Mercury al mejor disco según la prensa especializada inglesa, Arlo Parks.

Aún quedan novedades por anunciar, según han confirmado los responsables de Mad Cool y las entradas y abonos siguen a la venta. En ese sentido, se recuerda que todas adquiridas para las pospuestas ediciones de 2020 y 2021 serán válidas para asistir a Mad Cool Festival 2022. EFE

