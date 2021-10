Floridana figura como receptora de millonaria suma para negocio que no tiene

Miami, 6 oct (EFE).- Sin haberla solicitado ni tampoco recibido, una mujer del centro-este de Florida (EE.UU.) figura como beneficiaria de una ayuda de 3,4 millones de dólares provenientes de un fondo para restaurantes afectados por las restricciones de la covid-19, informaron este miércoles medios locales.

The Daytona Beach News-Journal se hizo eco del caso de Amy Williams, supuesta máxima beneficiaria en Daytona Beach de un Fondo de Revitalización de Restaurantes creado por el Gobierno de EE.UU.

Según la base de datos de la Administración de Pequeñas Empresas, ese fondo ayudó a 31 negocios de restauración de la zona de Daytona Beach con 8,6 millones de dólares y un 40 % de esa suma fue para una empresa de preparación de comidas propiedad de Williams y con sede en una casa donde ella vivió como inquilina hace años.

Williams, de 44 años, casada y madre de tres hijos, fue la más sorprendida al enterarse de la ayuda que nunca solicitó ni recibió pero quedó registrada en la Administración de Pequeñas Empresas.

'No tengo dinero. Me encantaría saber realmente qué ha pasado', dijo Williams a The Daytona Beach News-Journal.

Williams estuvo sin trabajar tres años debido a un cáncer de seno y ahora está empleada en una tienda de bebidas alcohólicas que funciona dentro de una gasolinera en Daytona Beach.

Según dijo al diario, hace unos ocho años que no reside en la dirección donde supuestamente está el negocio de 'catering' de su propiedad beneficiario de la ayuda estatal.

El dueño de la casa, Edward Eken, tampoco recibió ese dinero, según dijo al diario cuando conformó que Williams y su familia alquilaron una habitación de la casa hace años.

La Administración de Pequeñas Empresas dijo que se toma muy en serio los fraudes y los investiga todos, sin dar información concreta sobre el caso. EFE

ar/rrt