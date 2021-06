Foda: 'Lo peor es que no hayan podido venir aficionados a Londres'

Londres, 25 jun (EFE).- Franco Foda, entrenador de la selección austríaca, admitió que lo peor para su equipo es no haber podido entrenar en Wembley y que sus aficionados no puedan venir desde Austria a ver el partido en Londres.

'Estamos muy bien tras el éxito contra Ucrania. Lo peor es que no hemos entrenar en Wembley y que no han podido venir aficionados a Londres. Sabemos que no somos los favoritos. Incluso con un 10 % se puede lograr', dijo el preparador en la rueda de prensa previa al duelo contra Italia, que cuenta sus partidos como victoria en esta Eurocopa.

Austria se encuentra en la lista ámbar del Reino Unido, por lo que para que los aficionados hubieran podido asistir al encuentro tendrían que haber hecho una cuarentena obligatoria de diez días (reducible a cinco) previa al partido.

'El equipo ya ha conseguido algo increíble. Ahora queremos dar un paso más y pasar a la siguiente ronda. Tenemos mucha confianza tras el encuentro ante Ucrania', añadió.

'Italia ha convencido en esta Euro, han atacado muy bien y se han posicionado muy bien. Tenemos que tener mucho cuidado en no cometer errores en la salida de balón. Han hecho grandes actuaciones, incluso cuando hacen muchos cambios como en el último partido son muy peligrosos', manifestó Foda a la hora de describir a los italianos. EFE